У Греції 23 липня зареєстрували новий температурний рекорд — +46,4 °C. Про це пише Ekathimerini.

Метеорологічні станції Національної обсерваторії Афін зафіксували, що в місті Гітейо, розташованому в регіоні Пелопоннес, абсолютна максимальна температура досягла +46,4°C.

Спостереження за температурою в Греції здійснюють від 2006 року.

Нагадаємо, у Греції через підвищення температури оголосили про запобіжну евакуацію. Постійна спека спричинила пожежі. На острові Родос вогонь охопив лісові масиви. Близько 19 000 людей були евакуйовані наземним і морським транспортом у безпечне місце.