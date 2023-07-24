Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав росію повернутися до "зернової угоди" після того, як він зробив нову пропозицію щодо ініціативи.

Як повідомляє Askanews.

"Я закликаю росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", - заявив генсек.

Він наголосив, що зараз росія та Україна відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.

Як зазначив Гутерреш, зі свого боку він підтверджує, що підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і росії. Таким чином, продовольча безпека буде "забезпечена для всіх".