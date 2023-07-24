Одна зі стін Спасо-Преображенський собор в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.

Про це повідомляє Одеська міську рада.

Повідомляється, що мер Одеси Геннадій Труханов провів оперативну нараду щодо проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, куди напередодні влучила ворожа ракета.

Експерти зазначають, що одна зі стін має нестабільне положення, тому може статися раптове некероване обвалення. З огляду на це, роботи необхідно розпочати у найкоротші терміни.

Спершу слід демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни. Після цього потрібно зробити покрівлю, щоб уникнути затоплення у разі дощу.

Труханов зазначив, що усі дії погоджують з власником будівлі.

До того ж, владі потрібна допомога священнослужителів для роботи з парафіянами. Адже слід розуміти, що є аварійні ділянки, які можуть нести загрозу.