Спасо-Преображенський собор в Одесі може обвалитися після російського обстрілу [ Редагувати ]
Одна зі стін Спасо-Преображенський собор в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.
Про це повідомляє Одеська міську рада.
Повідомляється, що мер Одеси Геннадій Труханов провів оперативну нараду щодо проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, куди напередодні влучила ворожа ракета.
Експерти зазначають, що одна зі стін має нестабільне положення, тому може статися раптове некероване обвалення. З огляду на це, роботи необхідно розпочати у найкоротші терміни.
Спершу слід демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни. Після цього потрібно зробити покрівлю, щоб уникнути затоплення у разі дощу.
Труханов зазначив, що усі дії погоджують з власником будівлі.
До того ж, владі потрібна допомога священнослужителів для роботи з парафіянами. Адже слід розуміти, що є аварійні ділянки, які можуть нести загрозу.
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