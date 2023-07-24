росія таємно імпортувала з Китаю БПЛА на 100 млн доларів - ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Китайська Народна Республіка, попри санкційні обмеження та заклики до миру, таємно постачає до росії безпілотні літальні апарати.
Про це свідчить розслідування, яке опублікувало видання Politico.
Згідно з даними китайської та української митниць, на які посилається видання, росія, яка воює за українські землі, поточного року імпортувала з Китаю дронів на близько 100 млн доларів. Показник більший у 30 разів, аніж в України.
Відомо, що експорт в рф китайської кераміки, яку застосовують у виробництві бронежилетів, підвищився на 69%, до близько 225 млн доларів. Водночас, в Україні цей показник скоротився на 61%, до 5 млн доларів.
Як зауважили у берлінському Інституті досліджень Китаю Mercator, такі дані говорять про те, що КНР, попри заяви про нейтралітет, надає підтримку росії у війні проти України.
Там заявили, що у разі постачання Китаєм зброї чи військової техніки в рф, Євросоюз застосує вторинні санкційні обмеження, спрямовані на помічників агресивної війни рф.
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