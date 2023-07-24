Українські військові досягли значних успіхів у звільненні території від російських окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

"Українські війська на південному фронті за час наступу звільнили понад 192 кв. км території, за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили понад 12 кв. км", - написала вона.

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

"Українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили близько 4 кв. км. Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки", - додала Маляр.