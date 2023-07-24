Контрнаступ ЗСУ: скільки території вже звільнили [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові досягли значних успіхів у звільненні території від російських окупантів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр
"Українські війська на південному фронті за час наступу звільнили понад 192 кв. км території, за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили понад 12 кв. км", - написала вона.
Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.
"Українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили близько 4 кв. км. Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки", - додала Маляр.
по темі
Наші захисники за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищили техніку російських окупантів
Без дронів уявити сучасну війну просто не можливо! Нашим колегам із Військового телебачення вдалося поспілкуватися на фронті з бійцями, яким вдалося знищити опорний пункт противника саме за допомогою дронів.
ЗСУ протягом доби здійснили 1211 вогневе завдання на Таврійському напрямку. Втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти
Росіяни посилили артилерійські обстріли та наступ на Лимано-Куп’янському напрямку в Луганській та Харківській областях. Окупанти відчайдушно намагаються повернути втрачені позиції коло річки Оскіл на Харківщині. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий
Рушійна сила і в обороні, і в наступі - артилерія. Більше про влучну роботу українських "Градів" в наступному сюжеті.