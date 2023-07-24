У понеділок, 24 липня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунало чотири вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Міський голова окупованого росіянами міста повідомив, що в захопленому Токмаку Запорізької області 24 липня було чути чотири потужних вибухів. Куди прилетіла "бавовна" та про наслідки інциденту він не повідомив.

"Токмак - чотири палких привіти для русні. Просмажка ворога на півдні триває", - написав Іван Федоров.

Наразі іншої інформації про вибухи в Токмаку немає.