Три основних питання: Зеленський доповів про Ставку [ Редагувати ]
У понеділок, 24 липня, президент України Володимир Зеленський доповів про проведену Ставку.
Три основних питання сьогоднішньої Ставки.
- Перше. Актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій.
- Друге. Наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.
- Третє. Розблокування Чорного моря. "Зерновий коридор".
"Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, начальника ГУР Буданова та віце-прем’єра Кубракова", - додав президент.
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