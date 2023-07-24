Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України на Таврійському напрямку знешкодили майже дві роти російських окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі.

Сили оборони продовжують знищувати росіян на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Було знищено 20 одиниць військової техніки противника:

Танк;

5 ББМ;

4 гаубиці 2А65 "Мста-Б";

2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

БПЛА "Supercam";

БПЛА "Орлан-30";

Автомобільна техніка.

Тарнавський додав, що також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.