У ЗСУ розповіли про втрати росії на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України на Таврійському напрямку знешкодили майже дві роти російських окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі.
Сили оборони продовжують знищувати росіян на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.
Було знищено 20 одиниць військової техніки противника:
- Танк;
- 5 ББМ;
- 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б";
- 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
- БПЛА "Supercam";
- БПЛА "Орлан-30";
- Автомобільна техніка.
Тарнавський додав, що також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.
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