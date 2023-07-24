У понеділок, 24 липня, обвалився міст у Тячівському районі у Закарпатській області. Постраждали троє людей. Про це повідомляє Закарпатська ОВА в Telegram.

Так, близько 19:00 надійшло повідомлення про обвал транспортного мосту на трасі Мукачево-Рогатин у населеному пункті Бедевля.

Обвалилася одна із секцій мосту разом з двома автомобілями - вантажівкою та легковиком.

Внаслідок обвалення мосту на Тячівщині постраждали троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

При цьому на місці події вже працюють усі оперативно-рятувальні служби. Також туди виїхав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Причиною інциденту стало те, що мостом рухалася вантажівка, яка суттєво порушила допустимі норми навантаження.

Одночасно з вантажним авто на переході було також легкове. Воно перекинулося, 3 постраждалих, все в стані середньої тяжкості.

У зв'язку з обвалом мосту рух транспорту організували через такі населені пункти: Крива - Терново - Нересниця - Вільхівці - Бедевля.