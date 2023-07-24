У Закарпатській області обвалився міст: постраждали люди [ Редагувати ]
У понеділок, 24 липня, обвалився міст у Тячівському районі у Закарпатській області. Постраждали троє людей. Про це повідомляє Закарпатська ОВА в Telegram.
Так, близько 19:00 надійшло повідомлення про обвал транспортного мосту на трасі Мукачево-Рогатин у населеному пункті Бедевля.
Обвалилася одна із секцій мосту разом з двома автомобілями - вантажівкою та легковиком.
Внаслідок обвалення мосту на Тячівщині постраждали троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.
При цьому на місці події вже працюють усі оперативно-рятувальні служби. Також туди виїхав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Причиною інциденту стало те, що мостом рухалася вантажівка, яка суттєво порушила допустимі норми навантаження.
Одночасно з вантажним авто на переході було також легкове. Воно перекинулося, 3 постраждалих, все в стані середньої тяжкості.
У зв'язку з обвалом мосту рух транспорту організували через такі населені пункти: Крива - Терново - Нересниця - Вільхівці - Бедевля.
по темі
На війні в Україні ліквідували полковника російської армії Євгена Вашуніна
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що окупанти 24 липня обстріляли касетними боєприпасами Костянтинівку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України на Таврійському напрямку знешкодили майже дві роти російських окупантів
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти постійно проводить підготовку до ударів по Україні
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти, атакувавши Одесу в ніч проти 23 липня, використали близько 20 ракет різних типів