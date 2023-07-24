В Україні ліквідували одного з командирів окупантів [ Редагувати ]
На війні в Україні ліквідували полковника російської армії Євгена Вашуніна. Він керував "Ленінградським полком". Про це повідомляє "Фонтанка".
Як розповів спікер Законодавчих зборів Петербурга Олександр Бєльський, російського командира було вбито ще 14 липня. Тоді він із групою "ухвалив рішення прийти на допомогу загону "Шторм", який потрапив в оперативне оточення. Його групу помітили українські військові.
Під час зіткнення Вашунін був відсічений від однополчан і серйозно поранений. Попри вжиті заходи самодопомоги, він помер, самовіддано борючись до останньої хвилини.
Де саме було ліквідовано Вашуніна - не відомо, однак в рф він посмертно представлений до звання героя росії.
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