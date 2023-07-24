Костянтинівку обстріляли касетними боєприпасами:загинула дитина [ Редагувати ]
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що окупанти 24 липня обстріляли касетними боєприпасами Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки було поранено 6 людей, одна дитина загинула.
Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки.
Кириленко зазначив, що серед поранених - четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані. Пізніше Кириленко повідомив, що дитина загинула.
Близько 19-ї години росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника.
по темі
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти, атакувавши Одесу в ніч проти 23 липня, використали близько 20 ракет різних типів
У суботу, 22 липня, окупанти обстріляли касетними боєприпасами Дружківську громаду
У п'ятницю, 21 липня, речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк та голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявили про те, що окупанти вдень атакували ракетами об'єкт інфраструктури
У пʼятницю, 21 липня, окупанти вдарили ракетами по Чернігівській області
У четвер, 20 липня, окупанти завдали удару по Одесі. Поліцейські показали, що відбувалося у перші хвилини після масованого обстрілу міста