Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що окупанти 24 липня обстріляли касетними боєприпасами Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки було поранено 6 людей, одна дитина загинула.

Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки.

Кириленко зазначив, що серед поранених - четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані. Пізніше Кириленко повідомив, що дитина загинула.