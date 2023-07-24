У понеділок, 24 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку – спеціальний формат. Найбільша увага була зосереджена на фронтових питаннях.

Були доповіді Головкома, командувачів основних напрямків, керівника ГУР. Максимум уваги і тим напрямкам, де ми рухаємося вперед, і тим, де українські сили – в обороні. На всіх напрямках перше завдання – це максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати – це справедливо. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують: усім нашим солдатам і матросам, старшинам і сержантам, офіцерам і генералам. Дуже важливо, що наші сили оборони й безпеки, уся наша держава працює єдиною командою заради оборони.