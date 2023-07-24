Що сповільнює контрнаступ: Резніков назвав причини [ Редагувати ]
Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ українських військових йде повільно, однак все відбувається за планом. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
За його словами, думка про швидкий наступ була б хибною, адже на фронті є багато аспектів, які на це впливають. Зокрема, це кількість боєприпасів, артилерійські снаряди та системи.
Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія бою. І проти нас велика кількість ворогів. Так що це війна, це не комп'ютерна гра.
Він зауважив, що українське командування бачить ситуацію на полі бою та швидкою реагує на нові події.
Міністр розповів, що сповільнення контрнаступу викликано великою кількістю мінних полів. Через це ЗСУ доводиться розчищати вручну стежки через поля.
Нам потрібно використовувати наших солдатів, саперів дуже повільно, і дуже повільно, готуючи коридори для реального наступального руху.
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