Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що заколот у рф, який організував засновник приватної військової компанії "Вагнера" євген пригожин, свідчить про початок процесу переходу влади.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Цей державний переворот - реальна ілюстрація того, що режим у кремлі став слабшим. Це означає, що вони вже не такі сильні, як рік тому. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту.

За його словами, спроба державного перевороту в росії показує, що конфлікт між людьми з оточення диктатора володимира путіна вже розпочався.