"У рф починається процес переходу влади": Резніков про бунт пригожина [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що заколот у рф, який організував засновник приватної військової компанії "Вагнера" євген пригожин, свідчить про початок процесу переходу влади.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
Цей державний переворот - реальна ілюстрація того, що режим у кремлі став слабшим. Це означає, що вони вже не такі сильні, як рік тому. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту.
За його словами, спроба державного перевороту в росії показує, що конфлікт між людьми з оточення диктатора володимира путіна вже розпочався.
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