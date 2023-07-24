Під москвою впав безпілотник - росЗМІ [ Редагувати ]
У понеділок увечері, 24 липня, під москвою нібито впав безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє видання "РИА-Новости".
Як пише пропагандистське видання, екстрені служби заявляють, що у селищі Первомайське під москвою впав "безпілотник вертолітного типу".
За непідтвердженою інформацією, він приземлився біля приватного домоволодіння, "пошкоджень та постраждалих немає".
Дрон уже нібито вилучили правоохоронці.
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