З українськими військовими працюють Групи контролю бойового стресу [ Редагувати ]
Сталеві нерви. В умовах війни моральне здоров'я бійців - не менш важливе, ніж фізичне, наголошують медики. Для цього з нашими захисниками працюють Групи контролю бойового стресу. Як відбувається терапія - дивіться у сюжеті, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.
Кровопролитні бої. Постійні ворожі обстріли. Хронічна втома й нестача сну. Наші захисники працюють в умовах постійного стресу. Психологи наголошують: лікувати душевні травми бійців - не менш важливо, ніж рани на тілі.
Олеся, психолог:
Ніколи не потрібно соромитись своїх почуттів. Потрібно виговорюватись, тобто не соромитись показувати свої емоції, біль, який є всередині.
Відновитися після важкої роботи на фронті бійцям допомагають фахівці групи контролю бойового стресу.
Ігор, психолог:
Ми спілкуємось, ми даєм змогу психологічної розгрузки. Не тримати негатив в собі. Щоб людина після тяжких бойових стресів, щоб людина могла поспілкуватися з психологом, навести лад в своїй голові і тим самим ми допомагаємо людині розвантажувати її.
Фізичні вправи, розмовні сесії, аудіовізуальні групові терапії... Методів психологічної реабілітації - чимало, кажуть психологи. Вони намагаються знайти індивідуальний підхід до кожного захисника.
Олександр, психолог:
Хлопці викладають, більш терапія на точечну медику моторику. Вони бісером викладають. Дуже хороша практика.
Іван саме проходить курс відновлення. Каже - на собі переконався, що це дієвий спосіб морально відновитися.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Психологи приїхали, ми порозмовляли, от вирішили забрати мене на такий релакс. Тут стараємось не згадувати за службу, погуляти в карти, для мене релакс - готовка, з психологами ми тут спілкуємось як друзі.
Військовослужбовець наголошує: стійка психіка - запорука ефективної роботи воїна. Це дозволяє точно виконати бойове завдання, прийняти правильне рішення та зберегти життя.
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