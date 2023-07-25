Сталеві нерви. В умовах війни моральне здоров'я бійців - не менш важливе, ніж фізичне, наголошують медики. Для цього з нашими захисниками працюють Групи контролю бойового стресу. Як відбувається терапія - дивіться у сюжеті, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Кровопролитні бої. Постійні ворожі обстріли. Хронічна втома й нестача сну. Наші захисники працюють в умовах постійного стресу. Психологи наголошують: лікувати душевні травми бійців - не менш важливо, ніж рани на тілі.

Олеся, психолог:

Ніколи не потрібно соромитись своїх почуттів. Потрібно виговорюватись, тобто не соромитись показувати свої емоції, біль, який є всередині.

Відновитися після важкої роботи на фронті бійцям допомагають фахівці групи контролю бойового стресу.

Ігор, психолог:

Ми спілкуємось, ми даєм змогу психологічної розгрузки. Не тримати негатив в собі. Щоб людина після тяжких бойових стресів, щоб людина могла поспілкуватися з психологом, навести лад в своїй голові і тим самим ми допомагаємо людині розвантажувати її.

Фізичні вправи, розмовні сесії, аудіовізуальні групові терапії... Методів психологічної реабілітації - чимало, кажуть психологи. Вони намагаються знайти індивідуальний підхід до кожного захисника.

Олександр, психолог:

Хлопці викладають, більш терапія на точечну медику моторику. Вони бісером викладають. Дуже хороша практика.

Іван саме проходить курс відновлення. Каже - на собі переконався, що це дієвий спосіб морально відновитися.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Психологи приїхали, ми порозмовляли, от вирішили забрати мене на такий релакс. Тут стараємось не згадувати за службу, погуляти в карти, для мене релакс - готовка, з психологами ми тут спілкуємось як друзі.

Військовослужбовець наголошує: стійка психіка - запорука ефективної роботи воїна. Це дозволяє точно виконати бойове завдання, прийняти правильне рішення та зберегти життя.