Ще один виклик цієї війни - заміновані території. Україна - найбільш замінована країна. З таким заголовком 22-го липня у Washington Post вийшов матерал-розслідування. Автори пишуть, що вибухонебезпечні предмети забруднили територію завбільшки з Флориду або Уругвай.

Наземні міни, авіабомби, залишки снарядів - усе це в нашій землі і потребує розмінування... По всій країні піротехніки відпрацьовують свої навички. На Закарпатті провели додаткові збори з підготовки фахівців. Після завершення навчань, рятувальники поїдуть на Схід. Більше про підготовку саперів - Ірина Ковальчук.

Група піротехніків розпочинає відпрацювання. Тренуються в умовах максимально наближених до реальних і в посному спорядженні.

Максим Мельничук, старший сапер групи піротехнічних робіт:

На мені зараз вдягнутий бронежилет, захисна каска. На броні - два турнікета, лопатка мала саперна, щуп саперний, рація для зв'язку між саперами і начальником, саперна кішка і металошукач. Мінімальний набір, який потрібен для розмінування.

Перше завдання - розчистити дорогу для безпечного пересування.

Михайло Варга, начальник відділення групи піротехнічних робіт Закарпатської області:

Ну що, нам треба провірити цю дорогу! Один бере одну колію, другий - другу. Потихеньку йдемо. Женька починай, Макс за тобою.

Для пошуку вибухонебезпечних предметів озброїлися металошукачами.

Максим Мельничук, старший сапер групи піротехнічних робіт:

Глибина виявлення 30-40 см - це вже вважається ефективно. Виконуємо пошук ось такими рухами. Поки не виявили нічого. Ось от тут - він нам дає сигнал – пищить. Міна!

Міна виявлена. Далі - треба її знешкодити.

Максим Мельничук, старший сапер групи піротехнічних робіт:

Дивимося візуально, чи немає навколо нічого, щоб не було відступів якихось і акуратно проводимо щупом під нею - чи не має мінної ловушки. Адреналін! Бо не знаєте, що знаходиться поряд з міною, під міною, там можу бути будь-що! Може бути міна-сюрприз, і якщо якісь необережні рухи виконувати або маніпуляції з міною.

Михайло Варга, начальник відділення групи піротехнічних робіт Закарпатської області:

Це називається кошка. Ми зараз будемо обв'язувати міну, бо ми не знаємо, що під нею находиться. Ми зараз зацепимо її, відійдемо на безпечну відстань, сховаємся і здьорнемо.

Піротехніки чекають хвилин 20 на випадок, якщо здетонує вибухівка, лише після цього її транспортують.

Євген Фалайло, водій-сапер:

Робота опасна і складна! Треба під жарким сонцем розмінірувати у нас, якщо ми щось знаходимо - усюди складні випадки. Протинакові міни находили, протипіхотні, касетні елементи, арт снаряди - багато чого і всі складні. Може бути критична ситуація і перевозити не можна, підірвати потрібно на місці.

Розміновують територію командою. До групи входять п'ятеро: керівник, і по двоє саперів і водіїв.

Михайло Варга, начальник відділення групи піротехнічних робіт Закарпатської області:

Страшно, то всім нам старшно! Але якщо знаєш свою роботу і правильно виконуєш, що тебе навчили - поступово робиш, як всьо має бути- то не страшно. Так як я керівник, відповідаю за свій особовий склад, то маю показати і розказати.

Після півторамісячного курсу у навчальному центрі, для піротехніків організовують збори під керівництвом досвідчених саперів - таких як Михайло Варга.

Михайло Варга, начальник відділення групи піротехнічних робіт Закарпатської області:

Як почалася повномасштабна війна - не стояв осторонь, вирішив допомогти державі. Погодився перекваліфікуватися, бо я був начальником караула, виїжджав на пожежі. Перекваліфікувався на сапера. 4 рази був на ротації: у Харківській 2 рази і в Миколаївській 2 рази областях.

От і зараз після зборів ця група поїде на ротацію, підмінити хлопців на сході.

Наталія Батир, речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області:

З початку повномасштабної війни професія піротехніка стала вкрай затребуваною. Ми збільшили кількість наших піротехнічних відділень втричі. Якщо раніше у нас працювало лише 11 піротехніків, нам для Закарпаття цього було достатньо, то зараз поля, городи, населені пункти України - вкрай засмічені вибухонебезпечними предметами. То ж піротехніки їздять на ротацію постійно і міняють один одного.

Наразі понад тридцять закарпатських саперів виконують на сході місію з гуманітарного розмінування деокупованих територій. Загалом, звітують в обласному ДСНС, знищено понад 12 тисяч вибухонебезпечних предметів! І жодного нещасного випадку!