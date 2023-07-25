Сили ППО знищили усі "шахеди"", які летіли на Київ [ Редагувати ]
Сили протиповітряної оборони виявили і збили усі повітряні цілі, які вночі 25 липня намагалися атакувати Київ. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Начальник КМВА Сергій Попко заявив:
Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо, противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць.
Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За інформацією на цю хвилину - в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
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