Ціна врожаю в цьому році дуже висока.

Фермери Півдня втратили все через "руський мир". Господарство, що обробляло землі навколо Благодатного, другий рік поспіль має шалені збитки. Під час обстрілів рашисти знищили склади з продукцією та техніку, а зараз аграрії обробляють лише маленьку частину земель через замінованість. Проте фермери не втрачають надії відродити потужності.

Пан Володимир та його син Роман щойно повернулись з поля. Чоловіки намагаються повернути до життя своє фермерське господарство.

Володимир Прадун, фермер:

Прийшлось повертатися знову до однієї ДДА 100, на силу Божу, з трудом її склали. Вона працює, щоб хоч якось поливать. А так нереально вижить, ночами не спимо. В борги залазимо, залазимо і кінця краю немає, але люди вірять, люди дають – розумієте.

У Благодатному родина Прадунів вирощувала овочі та зернові.

Володимир Прадун, фермер:

Основна культура була: картопля, буряк, морква, цибуля, ну і під сівозмінну вирощували пшеничку. Мали хорощі врожаї. Наприклад, пшениця в нас 65-80 посіву давала. Буряк за 100 тонн давав, розумієте. Картопля 330.35-40, одного разу 46 тонн з гектара. Врожаї були хороші, тому що працювали, трудилися.

Засаджували 200 гектарів, працювали на фермерів селяни - і раділи, що можуть заробити, і що земля доглянута.

Володимир Прадун, фермер:

Завжди хороші врожаї. Люди і навколо цих чіл мали роботу. Да, тяжка робота, завжди вона в сільському господарстві робота важка. Але зарплату вони получали більшу, чесно скажу, ніж в містах можна було заробити. Плюс всю продукцію ми давали з собою.

Роман Прадун, фермер:

Обробляємих чисто наших з батьком 200. Планували в 2022 рік. Вже купили іноземну техніку: трактора, сівалки, тобто хотіли розширятися. І на майбутнє хотіли ще добавляти.

Так було, доки не прийшов "руський мір".

Володимир Прадун, фермер:

Ось бачите, які поля. Вже другий рік як нічого не сіється, нічого не обробляється. Вони загадили пів України за рік. Це не держава. Це держава ізвергів. Народ, нормальний народ, до такого не здатний. Вони прийшли нас вбивати, нас називають нацистами.

Окупанти підійшли впритул до села, оточили його з трьох боків, обстрілювали хати, інфраструктуру, снаряди падали й посеред поля.

Роман Прадун, фермер:

Там вони стояли і там вони стояли, тобто круг. Можна піти і подивитися по складам, з якої сторони прильот. Там де наші хлопці стояли, там прильотів немає. Все цим все сказано.

Ангари з технікою рашисти майже одразу перетворили на гори спаленого брухту.

Ось газон, газон згорів на ходу був. Ось жатка теж горіла - покоцана. Її востанавливать немає смислу. Комбайн старенький, але свій. В хорошому стані. Все працював. Ось бачите нічого не залишилось. Все, що було ціле, зусього господарства - 2 трактори осталось і одна машина. Ні сівалок, ні сажалок. Нічого не осталося.

Склад з врожаєм перетворився на решето. А всі овочі, які там були, просто згнили.

Це у нас був картопляний склад. Більшу половину картоплі ми продали. Була така отборна, хороша. На весну у нас також осталась така хороша на посадку. Оці кучі, що лежать, вони були по середині вікна десь. Це все загнило і упало так.

Рашисти потікали, але полишали купу вибухівки. Фермери і хотіли б працювати у повну силу, але не можуть. Землі всіяні мінами та бурянами.

Володимир Прадун, фермер:

Все заміновано. Заросло бур'яном, а бур'ян - не менший ворог ніж замінування. Обробляєм. Все рівно воно не так би як хотілося. Це роки потрібні, щоб його вивезти до того стану, що було.

Роман Прадун, фермер:

Техніки немає, трактористів немає, коштів немає. Буряк посіяли. Вже 2 рази пересіваєм, вже третій раз будем пересівають, це все гроші.

З хащами на полях можна було б боротися, якби не російські міни й снаряди.

Володимир Прадун, фермер:

Боїшся чи не лежить там якась граната або міна якась, розумієте, і начинаємо розгрібать.

Але як розміновувати сотні гектарів землі, коли за травою нічого не видно?

Володимир Прадун, фермер:

Безвихідне положення. Ви розумієте, щоб відродиться повинно, щоб все було. знищено. Таж посадка вигоряє, бо в той же бурян ніхто не хоче лізти, розміновувать.

Ціна врожаю в цьому році дуже висока. Але фермери не здаються.

Володим Прадун, фермер: