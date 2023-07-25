Зі складу продукти відправляються до підрозділів на кухні.

Хороший воїн - ситий воїн. Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - про роботу польових кухонь. Який шлях від лану до військового столу? І які страви у наших захисників улюблені? Подивіться.

Незадовго до приїзду нашої знімальної групи до розташування цього продовольчого складу, тут отримали партію продуктів. Кажуть, довго на складі вони не затримуються.

Геннадій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз трошки пусто, бо вже пройшла видача. Але ось приїхала машина від постачальника, зараз будем провіряти шо вони нам привезли. Якість, сертифікати, всі папери і будем приступати до розгрузки. Цукор, макаронні вироби. А далі я не знаю. Є накладна, по ній будемо дивитися що там і яке воно є.

Продукти сортують і розкладають за категоріями. Працівники складу кажуть - тут є все, щоб задовольнити потреби воїнів.

Геннадій - військовослужбовець Збройних сил України:

Підрозділ хоче, наприклад, консерви. Або якісь такі більш прості продукти, ми прислуховуємся до їхніх слів і замовляємо.

Зі складу продукти відправляються до підрозділів на кухні. Ось тут їжу готує Володимир. Його робочий день починається о 5-й ранку. Чоловік зізнається - найчастіше готує те, що найбільше подобається бійцям.

Володимир - військовослужбовець Збройних сил України:

Подобається гороховий суп, розсольник, подобається пюре із котлетами. І піцу буває готуєм.

Сьогодні на столі - розсольник та гречка з м'ясом. Бійцям смакує.

Євгенія Гордієнко - кореспондентка Військового телебачення України:

На кухні панують божественні запахи, тож втриматися від пропозиції скуштувати шедеври військової кухні я не могла. Тому зараз долучаюся до компанії і будемо запитувати як смакує їм.

Володимир - військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо люди подякують! То це дуже приємно для нас. Ти відчуваєш, що не даремно працював.