24 липня 2023 року попри вимоги Держатомрегулювання та ДП "НАЕК "Енергоатом" на окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок №4 у стан "гарячий зупин". Про це повідомляє "Енергоатом".

Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин".

Нагадаємо, що після підриву росією 6 червня поточного року греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької атомної станції охолоджувальною водою.

Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники "Росатому" про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простой обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання.

У зв’язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки складу кримінальних правопорушень, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін звернувся до Офісу Генерального прокурора України:

Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії. Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України, про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання.

Використовуючи стратегічний об’єкт як військову базу, підкреслив Петро Котін, і приймаючи подібні рішення – щодо переведення реактора у стан гарячого зупину, окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

Також Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин" і поширити відповідну ноту серед країн - членів Агентства.

Водночас, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що експерти організації під час огляду ЗАЕС 23 липня побачили кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Міни перебували у закритій зоні, куди немає доступу персонал станції.