В одному з одеських сіл вже більш як півтора року місцеві жительки тримають волонтерський кулінарний фронт [ Редагувати ]
Приклад справжньої незламності демонструють... українські жінки! У селі Гербине, на Одещині, вже більш як півтора роки місцеві жительки тримають волонтерський кулінарний фронт! Готують та відправляють на передову домашні страви. Вкладають у них всю свою любов та віру у Перемогу - і тим самим додають сил захисникам країни. Андрій Анастасов спробував дізнатися декілька таємних рецептів.
Вони зібралися гуртом вже на третій день повномасштабного вторгнення. І відтоді не розходяться. Жінки села Гербине вирішили допомагати фронту тим, що в них виходить найкраще - готувати їжу!
Ми ж всі з одного села! Тут - кума на кумі! Ха-ха-ха. Кум, кума, сестра, племінниця та й все - тут всі рідні. Треба молока - принесли молоко, треба яйця - принесли яйця.
Наталія Боцуляк, жителька села:
Приходимо, працюємо - і в дві години ночі, і в три години ночі: як тільки почалася війна, ми так і почали приходити і працювати.
Наразі тут вже три десятки жінок. Організатор - пані Таїсія. Кулінарний штаб пенсіонерка облаштувала у себе вдома. Пояснює, в чому сенс такої роботи.
Таїсія Холоневська, жителька села:
Вони не голодні, ми не вважаємо, що вони там голодні, що не мають їсти, але це домашнє. Із цим ми передаємо і домашнє тепло, ну, робимо хлопцям як свято, тому що дзвонять і кажуть: ми з'їли ваші голубці - ми як вдомапобували!
Голубці, картопляники, вареники, налисники, холодець... Слава про гербинські смаколики шириться вже багатьма підрозділами ЗСУ. І щоразу, коли жінки отримують схвальні відгуки від бійців, працюють ще з більшим натхненням.
Наталія Кубай, жителька села:
Треба кожен день - ми будемо кожен день працювати, домашні справи - почекають, огород - нікуди не дінеться і я думаю, що наш девіз - разом ми сила!
Наталія Жалдак, жителька села:
Ми тут всі - один за одного! В нас тут щоб прийшли хтось чужі - то получили б по шапці і пішли звідки прийшли, ха-ха, бо в нас від такого до такого - всі гідні постояти за себе!
Господиня показує: у процесі задіяний кожен клаптик домоволодіння. Ось на городі зріють овочі та фрукти для майбутніх страв…
Це у нас оце огірочки мочаться: холодною водою залили, тільки з грядки вирвали, залили - зробимо хлопчикам малосольні огірочки.
…ось у бесідці жінки нарізають та маринують свіже м'ясо.
Ось сьогодні дівчата роблять сало з часничком, з приправами, за це сало нам дуже хлопці дякують. Ось це - на шашлик нарізають. Ми - маринуємо, повністю маринуємо як належно шашличок, набираємо відра у морозильну камеру, підморажуємо, а хлопці самі, хлопчики самі собі пожарять і я думаю, це для них буде свято.
Поруч - так званий гарячий цех. Тут найважча робота, бо дуже спекотно біля печі.
- Тако, дівчата, вийдіть тако сюди! Це наші самі молодші - вони увесь час у гарячому цеху! Вони жарять! - Що сьогодні? - Котлети! Ось, дивіться: котлети уже пожарені - остивають!
А в сусідньому приміщенні - інша бригада фасує вже готові котлети по пакетах. Тут працює найстарша місцева волонтерка Ганна Порфирівна. Їй вісімдесят п'ять років - й енергії не позичати!
Ганна Коваль, жителька села:
Ми не орки, не орки: а ми українці - і ми за свою землю постоїмо! Все! Хай не розраховують, що ми їм віддамо - ні! От тому я і приходжу, мені багато років, але я іду - тому що я хочу жити - для своїх дітей, для своїх онуків.
Онуки, похресники, племінники, доньки та сини - майже кожна з цих жінок має рідних, які наразі захищають країну. Крізь сльози кажуть: нехай там, на передовій, вони знають, що за них моляться та переживають.
Любов Рябчук, жителька села:
І от ми вирішили, що в кого що є - останнє віддамо! Тому що вони сьогодні - усі наші сини! Це не те, що там мій син воює чи ось зять її - вони для нас сьогодні всі сини!
Жіночій рух став справжнім прикладом для всієї громади. Поступово до нього приєдналися жителі сусідніх сіл, місцеві фермери, підприємці - і станом на зараз кількість їжі, яку жінки передали бійцям, вимірюється вже тоннами. Доправити це все на позиції допомагають волонтери.
Віктор Сорока, військовослужбовець Збройних сил України:
Те, що роблять вони і те, що робили ми разом з ними - показує просто повагу і зв'язок між тилом і хлопцями, які сьогодні захищають Україну там. Вони не голодні, але ця повага, ця увага додає їм сил виконувати свої обов'язки.
Гербинські жінки ж кажуть: готові й далі тримати кулінарний фронт та крок за кроком йти до своєї мети. А вона така: після того, як Україна здолає ворога - наготувати смачнючої їжі, накрити столи через все село та кілька днів святкувати Перемогу.
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