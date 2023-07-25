У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинули двоє людей, семеро поранені - ОВА [ Редагувати ]
Внаслідок вчорашнього обстрілу Костянтинівки 2 людей загинуло (у тому числі 10-річний хлопчик), 7 поранені (у тому числі четверо дітей - дівчатка 5, 11 і 12 років і 12-річний хлопчик). Про це повідомив голова Донецької ОВА Сергій Братчук.
Одна дитина серед поранених - важка, її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан решти дітей задовільний.
Обстріл стався у понеділок, 24 липня, близько 19-ї години. Рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника".
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