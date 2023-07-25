Торік на Шацьких озерах, за підрахунком місцевої влади, відпочило близько шістдесяти тисяч людей.

Без гучної музики та розважальних заходів. На Шацьких озерах - у розпалі туристичний сезон. І він вже другий воєнний. Людей трішки більше, ніж торік, але все одно туристів не надто багато. Їдуть вони, переважно, на вихідні, і коли є погода. Та перед тим, як дозволити приймати відпочивальників - працювала місцева рада оборони. Бо від Світязя до Білорусі якихось зо два десятки кілометрів. Втім, регіон визнали безпечним, хоча і встановили певні обмеження і для бізнесу, і для туристів. Як відпочивають в умовах війни - в сюжеті Сніжани Сидорук.

Туристичний сезон на Світязі - у розпалі. Озеро набралося води, і вже доволі тепле. Попри це охочих скупатися - одиниці.

До перлини Волині люди їдуть переважно на вихідні, коли є погода. І це важко порівняти з тим, яким активним тут був туристичний сезон до великої війни.

Ярослава, туристка з Києва:

Коли приїжджали раніше, все було забите. Зараз просто дуже незвично, бо я звикла бачити одну картину, а тепер вона тут зовсім інша.

Ярослава з чоловіком та донькою на Шацькі озера приїхали вперше від початку повномасштабного вторгнення. Подружжя - з Києва. Минулого року, кажуть, про відпочинок і не думали, а нині - зважилися.

Ярослава, туристка з Києва:

Дуже подобається, що тут помірний клімат, що немає такої жари, як на морі. Дитині - добре. Багато ягід, багато цікавого різноманітного відпочинку. Саме озеро - чудове, бо після нього не має такої стягнутості шкіри. Вономілке, воно - тепле.

Владислав, турист з Києва:

Я взагалі не люблю однотипний відпочинок. Подобається щось різне, то їсть міняти там з пляжу допустім на активний відпочинок. Тут є де полазити, покататись. Відпочивати треба, бо коли працюєш без відпочинку, просто втрачаєш свої сили.

На Світязі велика кількість відпочинкових баз і садиб. Та в них і цьогоріч клієнтів - обмаль.

Віра, власниця бази відпочинку:

Все вільно. Заповнюваність буває на два, на три дня максимум. Люди живуть по мінімуму: як і місцеві, так і відпочивальники, - я дивлюся, тому що ми бачимо все по харчуванню. Ціни ніхто не піднімав. Навіть буває, шо ціни можемо опустити нижче, тому що немає людей.

У будні пляжі малолюдні. Місцеві тут продають знамениті світязькі пампухи. Є атракціони для дітей, можна орендувати засоби для водних розваг.

Можна в оренду катамарани взяти поплавати, саблі та байдарки.

Масові розваги у Шацькій громаді через війну - скасовані. Цей сезон, як і минулорічний, - спокійний, без гучної музики. Та й самі туристи, кажуть працівники баз, тепер відпочивають по-іншому.

Олена Герасимук, адміністраторка бази відпочинку:

В нас зі східної частини України багато приїжджають. Мало чоловіків, бо зазвичай хто служить, але мами з дітками їдуть. Зараз більше у нас діток, ніж старших людей. Ввечері, я вам скажу, немає ні дискотек, ні танців немає. Люди ввечері закриваються. Зовсім люди поміняли своє відношення до відпочинку.

Через війну і близькість кордону із білоруссю у Шацькій громаді запровадити додаткові заходи безпеки. Роботу бізнесу обмежили до 23-ої, а в ліс попід кордоном ходити заборонено через мінування.

Сергій Карпук, голова Шацької громади:

Не відкрилися всі бази. Сьогодні багато хто, хто відчуває неможливість конкурувати, бо сьогодні пропозиція набагато більша, ніж є попит. Тим більше, ми розумієм близькість до кордону, сьогодні зобов'язує нас облаштовувати і блокпости, проводити додаткове обстеження людей, які доїжджають.

Торік на Шацьких озерах, за підрахунком місцевої влади, відпочило близько шістдесяти тисяч людей. Цього року очікують на більшу кількість туристів. До великої війни тут приймали понад двісті тисяч відпочивальників. Для місцевих жителів літній туристичний сезон - чи не основний заробіток.