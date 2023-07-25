Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців не шкодують сил для звільнення української землі [ Редагувати ]
Вони тримали оборону Київщини та пройшли пекло Вугледара. А зараз - продовжують нищити ворога на Східному фронті.
Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців - не шкодують сил для звільнення української землі від загарбників.
Про те, як вояки проходять бойове злагодження та як втримують позиції - навіть за чисельної переваги ворога, - наш наступний матеріал.
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