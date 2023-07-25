Вони тримали оборону Київщини та пройшли пекло Вугледара

Вони тримали оборону Київщини та пройшли пекло Вугледара. А зараз - продовжують нищити ворога на Східному фронті.

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців - не шкодують сил для звільнення української землі від загарбників.

Про те, як вояки проходять бойове злагодження та як втримують позиції - навіть за чисельної переваги ворога, - наш наступний матеріал.