За умовами гранту, людина може отримати гроші на розвиток або відкриття власного бізнесу.

Маєте ідею для бізнесу? Зверніться до держави. Можуть дати грошей! Майже три тисячі громадян стали учасниками державної програма "Власна справа" цьогоріч. В їхні проєкти інвестують понад 600 мільйонів гривень. Як реалізовується програма на Запоріжжі та які бізнес-плани мають місцеві підприємці - дізналась Інна Гогой.

Ветеринаром пані Олена працює понад 10 років. Зараз приймає хвостатих пацієнтів у власній клініці. З початком великої війни працювати стало складніше, каже підприємиця.

Олена Журба, директорка ветеринарної клініки:

Змінилися люди, багато хто повиїжджав за кордон, багато хто приїхав з окупованих територій, багато тварин привозять з пораненнями, з Бахмуту, ну в тяжких станах.

Щоб більш якісно допомагати пухнастикам, Олена вирішила розширити кількість послуг у ветклініці. Для цього взяла участь у державній програмі "Власна справа". На розвиток бізнесу отримала 250 тисяч гривень. Усі гроші витратила на ветеринарне обладнання та товари для зоомагазину. Олена каже, якби не грант, довелось би брати кредит.

Олена Журба, директорка ветеринарної клініки:

Кредити треба виплачувати і знову ж таки це відсотки, зараз ніхто не дає безвідсоткові ці. Тому прийшлось би так, ну це було б складніше набагато і морально і фізично.

Тож програма стала їй у нагоді.

Олена Журба, директорка ветеринарної клініки:

Мені здається, вона крайнє необхідна просто, як для людини, яка робить справу свою, так і для людей, які потім працевлаштовуються і мають також робоче місце.

Чверть мільйона гривень на власну справу вже отримав і Сергій. Через війну йому довелось залишити рідне місто, будинок та бізнес. У Запоріжжі чоловік вирішив почати усе з початку - і відкрив ресторан. Грантові гроші витратив на кухонне обладнання.

Сергій Чокнадій, приватний підприємець:

У нас був бізнес-план, ми зразу це було прописано в бізнес-плані, то єсть, я мав уявлення, що мені треба для роботи ресторану повноцінного.

За умовами гранту, людина може отримати гроші на розвиток або відкриття власного бізнесу. Для цього потрібно через "Дію" подати заявку, представити бізнес-план та пройти співбесіду в центрі зайнятості. На Запоріжжі фінансову допомогу для власної справи отримали вже 88 учасників програми.

Ірина Дуднік, директорка Запорізького обласного центру зайнятості:

Гранти трьох видів. Найбільший - 250 тисяч, 150 і 50. Для двох грантів є одна умова, щоб їх отримати, якщо 250 тисяч, треба створити 2 робочих місця і вони не можуть бути ліквідовані на протязі трьох років, якщо 150 тисяч - одне робоче місце.

Таким чином вдалося забезпечити роботою 120 людей. В планах працевлаштувати ще майже стільки. У центрі зайнятості пояснюють: якщо учасник не виконав всі умови програми, йому доведеться повернути кошти.

Ірина Дуднік, директорка Запорізького обласного центру зайнятості:

Ми на протязі певного періода супроводжуємо цю людину, ми про неї не забуваємо, вона знаходиться в колі нашого огляду і ми з нею постійно спілкуємося через якийсь час перевіряємо, як ці умови виконані.

Гроші, видані на власну справу, згодом мають повернуться до бюджету за рахунок податків, що сплачують підприємці. Відмовляють у гранті тим, хто не пройшов перевірку у банку або має помилки у бізнес-плані.