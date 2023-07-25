США надішлють Україні додаткову військову допомогу на $400 млн - AP [ Редагувати ]
Американська влада США надасть Україні додатковий пакет військової допомоги в розмірі $400 млн. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на неназваного американського чиновника.
Адміністрація відправляє до $400 млн додаткової військової допомоги Україні.
До нового пакета військової допомоги увійдуть:
- ракети для HIMARS та NASAMS;
- ракети повітря-земля Hydra-70;
- протиповітряні ракети Stinger;
- протитанкові ракети Javelin;
- 32 бронемашини Stryker;
- артилерійські снаряди;
- 28 млн набоїв для стрілецької зброї;
- розвідувальні міні-дрони Hornet.
Нагадаємо, 19 липня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд, до якого включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.
Наступного дня Вашингтон виділив Україні боєприпаси на $400 млн.
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