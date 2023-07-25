Сили оборони мають успіх в районі Старомайорського та Андріївки - Генштаб (відео) [ Редагувати ]
Українські війська мали успіх на напрямі Старомайорського на Времівському виступі та Андріївки під Бахмутом. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині" новини" повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ворогу вогневого ураження...
У напрямку Старомайорське мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ застосовує резерви.
На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. У ході ведення силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки.
Російські Z-пабліки підтверджують, що напередодні ввечері українські сили знову атакували Старомайорське. За заявами противника, "атаки відбиті".
Про початок боїв за це село повідомлялося ще 16 липня. Тоді була інформація, що ЗСУ зуміли зачепитися за околицю Старомайорського.
Старомайорське - це продовження шляху на Старомлинівку, яку вважають тактичною метою наступу ЗСУ під Великою Новосілкою.
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