У Кропивницькому студентка започаткувала для містян танцювальні імпровізації [ Редагувати ]
Спонтанні танці. У Кропивницькому студентка започаткувала для містян танцювальні імпровізації. Збирає охочих, навчає базовим рухам та своїм прикладом показує як можна танцювати від душі. Заняття часто відвідують переселенці. Кажуть, танці "розвантажують" психологічно та допомагають позбавитись негативних емоцій.
Відчувати мелодію, насолоджуватись рухами та розслабитись. Цьому навчає студентка на започаткованих курсах танцювальних імпровізацій. Спочатку показує різні базові рухи, а потім запрошує імпровізувати.
Марія Тимченко, тренерка танцювальних імпровізацій:
Ви завжди можете робити кроки, крок вперед, назад, в сторону, додавати рухи, можуть бути ластівочка, метелик.
До експерементальних курсів долучились і кропивничанки, і переселенки.
Марина Скопик, переселенка з Харківської області:
Потрапила сюди вперше на майстер-клас танцювальний, дуже задоволена, дуже цікава у нас викладачка і дуже весело у нас тут. Танці дуже допомагають знімати стрес, дуже люблю танцювати.
Віра Капустіна, жителька Кропивницького:
Аби протистояти стресам і темпу, отут темне, а ми йому протиставляємо світле, от нас намагаються тиснути, знищити, а ми показуємо, що ми зовсім інші, ми танцюємо, сміємось в обличчя ворогу і знаємо, що ми переможемо і це допомагає, це наснага.
Такі майстер-класи - це експеремент, пояснює тренерка та студентка Марія Тимченко. Дівчина з дитинства займається танцями і хоче, щоб інші відчули, що танцювальна імпровізація - заряджає енергією та знімає стрес. І для цього не потрібна спеціальна підготовка.
Марія Тимченко, тренерка танцювальних імпровізацій:
Це найпростіше, тому що для того, щоб поставити композицію, потрібно більше часу, а імпровізація - це корисно, її можна використовувати в будь-який час і щоб навчитись, треба знати основні поради і практикуватись. Головне - як ви відчуваєте себе, як ви отримуєте задоволення від танцю.
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