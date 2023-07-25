Три іранські безпілотники-камікадзе "шахед" вдарили вночі по Черкаській області. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ніч із суцільною тривогою.

Ворог атакував нашу Черкащину ударними БпЛА. Маємо три влучання. Два "шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній с/г ангар.

На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. Працюють оперативні групи.