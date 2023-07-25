Нікополь більше місяця без води через підрив окупантами Каховської ГЕС.

До 60 снарядів за добу випускає ворог по Нікопольщині. росіяни руйнують житлові будинки, а віднедавна - намагаються зашкодити ще й відновленню централізованого водопостачання. Та після кожного прильоту місцеві намагаються відновити житло, а чиновники все ж обіцяють забезпечити громаду водою. Олена Мендалюк розкаже більше.

Олексій Пермінов не може стримати сліз, коли дивиться, на що окупанти перетворили його будинок. Із родиною чоловік проживає тут більше 30 років. Та цими вихідними ворожий снаряд перетворив сімейне гніздечко на решето. Боєприпас поцілив прямісінько біля воріт гаража. Ось ця автівка стояла всередині. Вибухова хвиля перетворила її на металобрухт. Фасад будинку посічений, а стінами пішли тріщини. Чи безпечно тут проживати? Покаже час, зізнається господар.

Олексій Пермінов - житель Нікополя:

Потрібен час, щоб зрозуміти, як воно буде себе поводити, бо будинок, я відчуваю… У мене стіл тяжкий... ніжки прямо підскочили, тому що будинок піднявся. - Через вібрацію? - Так.

Окупанти гатили зі ствольної артилерії. Місцеві до обстрілів уже звикли, але зізнаються: так гучно було вперше.

Валентина - жителька Нікополя:

Такого, як ось цей раз, такого у нас ще не разу не було.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що паркани літали по дворах.

Євген, житель Нікополя:

Це ворота сусіда. Перелетіли через Ваш паркан? Ну да, летіли тут все пообривало, частина впала сюда, а частина перелетіла через будинок і впала на городі. Вікна вибило, паркан дитячий будинок, це все потрощило.

Металеві осколки наробили лиха і в дворі пана Сергія.

Сергій Кандиба - житель Нікополя:

Фронтон гаража, ворота, лобове скло машини і теплиця, перелетіло, аж чортзна-де, теплицю побило.

Чоловік розповідає: російська армія відкрила вогонь вранці у вихідний. Дивом чоловік встиг сховатися в підвалі.

Осьо, оно, куски летіли ось такого, а ось це вони мабуть і є.

Сергій каже, російська армія вже більше року обстрілює Нікополь. І ворог гатить суто по житлових будинках.

Сергій Кандиба - житель Нікополя:

Це в суботу було і в неділю також. В неділю в 4 часа ранку було 3 прильота. Попало на зупинку Автотранспорта Щорса.

А ще один снаряд упав біля ось цього гаража. Вибуховою хвилею винесло стіну, пошкодило автівку, а осколки посікли трансформатор.

Марія - жителька Нікополя:

Чула, що свистіло, так низько свистіло, а потім 3-й раз вже як бахнуло, дивлюся дим. А потім чорний дим пішов, загорівся трансформатор. Так горіло, що це ужас.

До шістдесяти снарядів на добу окупанти випускають по Нікопольщині, - підрахували у військовій адміністрації. Кажуть, цілі окупантів майже незмінні - житлові квартали. А віднедавна ворог взявся щільно бити по інфраструктурі, що забезпечує водопостачання.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Я вважаю, що вони це роблять, аби знову припинити водопостачання, максимально ускладнити водопостачання територій і відповідно, щоб піднялася соціальна напруга на цих територіях. Градус агресії, градус невдоволення піднімати, вони це роблять для цього.

Нікополь більше місяця без води через підрив окупантами Каховської ГЕС. Зараз у місті будують водогони. Реалізують одразу кілька проєктів.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Держава реалізує проект побудови водогону з міста Запоріжжя до населених пунктів Марганець, Нікополь, Покров, Червоногригорівська ОТГ. Цей водогін досить швидкими темпами будується, на багатьох ділянках вже закінчені земляні роботи, розвозяться труби та готуються до пайки. Для країни, яка воює, для такої території, де не зовсім безпечно, це фантастичні темпи.

І фахівці продовжують шукати додаткові джерела водопостачання. Натепер у Нікополі вдалося частково повернути централізовану подачу води. 40 відсотків людей уже не з пустими кранами.