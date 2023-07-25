В'язень путіна. У Великій Британії вийшла біографічна книжка захисника Маріуполя Ейдена Асліна. Британця, який служив у ЗСУ з 2018 року. Він потрапив у російський полон, отримав смертний вирок та врешті був звільнений в результаті обміну.

Про що розповідає британсько-український вояк у своїх мемуарах - знає наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Якщо ви це дивитеся, це означає, що ми здалися. Ми протрималися близько місяця і двох тижнів у Маріуполі.

29-річний Ейден Аслін - один із героїчних захисників комбінату Ілліча в Маріуполі. До українських ЗСУ він приєднався у 2018 році. Служив у 36-ій бригаді морської піхоти.

Ейден Аслін, колишній російський полонений:

Ми в кінці-кінців витратили всі ресурси, закінчилися боєприпаси, їжа, єдине, що залишилося, це вода.

Далі була здача в полон, тортури та смертний вирок псевдо-суду псевдо-республіки. Про усе це колишній морпіх розповідає в своїй біографічній книжці "В'язень путіна". Вона настільки вражає британців, що його масово запрошують в ефіри телеканалів.

Річард Меделі, ведучий телеканалу ITV:

Я читав цю книжку вчора ввечері, тут такі подробиці ставлення до вас під час полону в росіян, про які ми просто-напросто не можемо говорити в ефірі, бо вони такі жахливі. Але що мене вразило, то це надзвичайний контраст. В один момент - ви доглядаєте дітей з аутизмом в Ноттінгемширі, а через кілька років ви полонений сучасного відповідника есес та гестапо. Вони піддавали вас тортурам, вони безжально допитували вас з шокуючим насиллям, ви чули як чоловіка забили до смерті у сусідній камері.

Завдяки книжці Асліна британцям знову і знову нагадують про жахіття цієї війни та неймовірну жорстокість росіян. Колишній вояк не приховує, що більшість його наглядачів були просто садистами. А жорстокість по відношенню до полонених - системна.

Ейден Аслін, колишній російський полонений:

Чого тільки зі мною не робили. Коли ми здалися, мене побили, потім відокремили від інших, погрожували застрелити, потім мене забрали в Донецьк, де мене постійно били і штрикали ножем. Це було надзвичайно важко.

Британець зізнається, що попри страшні страждання та численні шрами, до нього ставилися набагато краще, ніж до багатьох українців. Бо вважали його вояком НАТО. Але він бачив випадки кастрації людей та вбивств полонених. Сам же став корисним росіянам для пропаганди.

Ейден Аслін, колишній російський полонений:

Мені було дуже важко морально і ментально робити ці відео пропаганди, те, що я знав, було неправдою. І це ж сталося не одного разу, це було по 5 разів на тиждень. Коли мене приводили перед камерою і змушували повторювати пропаганду чи давали телефон і змушували робити дзвінки. Хоча я підозрював, що щось таке станеться, бо їм було дуже легко знайти мої соцмережі, де до повномасштабного вторгнення я багато писав про цю забуту європейську війну.

Особливо важко Асліну стало після вироку квазісуду. Його мали розстріляти за найманство. Хоча чоловік має українське громадянство і офіційно служив в ЗСУ. Після суду його утримували в одиночній камері, випускали звідти лише для запису чергового пропагандистсього ролика.

Ейден Аслін, колишній російський полонений:

Я написав у своїй книжці, що у вересні я вже був дуже близько до скоєння суїциду, просто тому, що мені остогидло використання мене для пропаганди. Я щиро вірив, що це ніколи не закінчиться. На щастя, я не зробив цього, і через два тижні мене обміняли.

Вже за місяць Ейден разом із українською нареченою збирається повернутися в Україну. Чоловік вже приїздив на другу батьківщину після звільнення - зустрітися з побратимами та подивитися на власний будинок в Миколаєві. Він зруйнований після прильоту ракети в сусідню будівлю.

Ейден Аслін, колишній російський полонений:

З 2018-го, коли я приїхав в Україну, я просто закохався в людей, в культуру, в їжу і я думаю, що це країна, за яку варто воювати і я вважаю, що люди на заході мають більше допомагати українцям.

А от повертатися на передову Ейден не буде. Каже, не хоче порушувати Женевську конвенцію. Хоча її ніхто не дотримувався, поки він був у полоні.