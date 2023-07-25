ЗСУ знищили 600 окупантів, 12 танків і 30 гармат - Генштаб [ Редагувати ]
За минулу добу, 24 липня, Збройні сили України знищили 600 російських вояків, 12 танків і 30 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано,
- танків - 4 174 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 8 131 (+13) од,
- артилерійських систем - 4 705 (+30) од,
- РСЗВ - 698 (+1) од,
- засобів ППО - 454 (+2) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3 977 (+14) од,
- крилатих ракет - 1 307 (+9),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7 194 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 703 (+5). од.
Дані уточнюються.
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