Собаки-шукачі мін. Вони просто незамінні там, де ворог залишив по собі вибухові пристрої. На деокупованих територіях росіяни мінують житлові будинки та вулиці, створюють цілі мінні поля в сірій зоні.

Сапери ДСНС, військові, правоохоронці - усі працюють в посиленому режимі, та вже зрозуміло: мінна небезпека з нами надовго. Попри деокупацію. Прискорити процес розмінування допомагають західні партнери. Надають спеціалізовану техніку та підкріплення саперам - службових собак. Країни Євросоюзу вже передали силам безпеки та оборони України дев'ять спеціально навчених собак. Як їх тренують - розкажемо далі.

Алмаз та Ріта отримали завдання знайти імітовану вибухівку. Кінологи, що їх тренують, наголошують - сьогодні собакам буде працювати нескладно, на дворі -жодного натяку на вітер.

Голландська вівчарка Ріта і бельгійська вівчарка Алмаз. Собаки різних порід - одне й те саме завдання виконують по-різному. Алмаз знаходить міну швидко. Ріті знадобилося трохи більше часу. Натомість у дівчини - свої переваги. Вона справжній поліглот. Кінолог дає їй команди і українською, і англійською. Адже народилася Ріта не в Україні.

Віталій Мусевич - старший солдат відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками військової частини Командування Сил Підтримки:

Службова собака Ріта - голандська вівчарка хердер була передана мені з Євросоюзу, я туди їздив, там з нею знайомився, там навчався, там здавали іспит, отримали сертифікат майнддетекшн дог - собака з пошуку мін і потім приїхали в Україну і вже в Збройних силах здали сертифікат наш "собака з пошуку вибухових речовин та вибухових пристроїв" і почали працювати.

Собака давно стала помічником для людей у формі, розповідають кінологи. В умовах війни - тварини просто незамінні.

Петро Буржина - начальник кінологічного відділу командування Сил підтримки Збройних Сил України:

На даний час в кінологічній службі службові собаки займаються розмінуванням територій Київської області, деокупованих територій Київської області, Харківської області, Херсонської області та Миколаївської області. А також у військовій службі правопорядку ЗСУ є собаки, які працюють по пошуку зброї та вибухівки та пошук наркотичних засобів.

Пес за кінологом закріплюється наказом командира частини. Втім, спостерігаючи за тим, які стосунки у тварин та їхніх господарів, розуміємо - це справжня дружба, а не протокол. Віталій зізнається - Ріта ще молода, їй усього лише два роки, втім працює вона вже як справжній професіонал.

Віталій Мусевич - старший солдат відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками військової частини Командування Сил Підтримки:

Це якраз можна сказати початок кар'єри (2 роки для собаки). Огляд собаки кожен день проходить, це сам кінолог робить, візуальний огляд - шерсть, зуби, глаза - ці всі стандартні моменти.

Леонід Левченко - начальник відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками військової частини Командування Сил Підтримки:

Алмазу 3 роки, в цьому році йому вже буде у вересні буде рівно 3 роки. Військова частина моя його придбала за державні кошти, його придбали в 21-му році і в 21-му році я з ним поїхав вчитися на мінно-пошукову справу.

Алмаз зустрів початок повномасштабної війни у Хмельницькій області - там саме тривали навчання для собак. Але потрібен він був тут, на Київщині.

Леонід Левченко - начальник відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками військової частини Командування Сил Підтримки:

На другий день наказ - нас відрахували і ми з ним цілу добу майже добиралися своїм ходом до Києва. Коли ми заїжджали вже у Київ, вже була година 12 ночі, Гостомель вже йшли 25 числа там вже були реальні бої йшли і ми так заїжджали в Київ.

Дивна річ - собаки спеціально навчені шукати вибухівку, але власне звуків вибухів - бояться: хтось починає нервувати, хтось замикається в собі.

Леонід Левченко - начальник відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками військової частини Командування Сил Підтримки:

Наша службова собачка з Камʼянець-Подільського в той час була на сході, коли там перший день почалися великі обстріли, собака замкнулася і прийшлось вибрикувати, тому що вона після кожного вибуху вона просто падала,лежала і не йшла працювати. Собака мінно-розшукова, з Алмазом було все добре.

Тим часом кінологи приготували друге завдання для хвостатих пошуковців. Тепер треба знайти вибухівку серед дерев і кущів.

Цього разу Ріта працює швидше за Алмаза. Подивіться, кінологу собака дає зрозуміти, що виконала завдання, просто сідаючи або ж лягаючи біля знахідки. Жодного лаяння! Це один із головних елементів навчання.

Леонід Левченко - начальник відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками військової частини Командування Сил Підтримки:

Вибухова речовина може здетонувати, якщо це пристрій вибуховий - тут собачки тільки після того, як вона відпрацювала або сидить, або лежить. І вона не має більше ніяких звуків давати, тому що так потрібно.

Наостанок - обшук приміщення. Десь усередині - теж заховано імітовану вибухівку.

Цього разу навіть важко сказати, хто впорався швидше. Втім швидкість у справі сапера - не головне, наголошують кінологи. Важливо знайти всі небезпечні предмети. Після успішного виконання роботи - тварині обов'язково треба подякувати.

Леонід Левченко - начальник відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками військової частини Командування Сил Підтримки:

Після того, як вона виконала свою роботу, вона йде заохоченнях - або м'ячиком, або іншим лакомством. Таким принципом йде тренування мінно-пошукових собак.

Зараз в Україні працюють 9 собак-пошуковців, що передали нам держави Євросоюзу. Кожній закордонній гості - перш ніж залучати її до роботи - треба дати певний час адаптуватися до реалій війни.

Петро Буржина - начальник кінологічного відділу командування Сил підтримки Збройних Сил України:

Ці собаки, вони 80 відсотків вже були підготовлені, але оскільки в Євросоюзі там немає таких закладок, мін, таких розбомблень рашистами, то тут ми трошки, такий порядок, 2 неділі ми їх переставляємо на мінно-пошукову діяльність.

Пошуковці та вартові. Загалом у Збройних силах України - більш як чотириста службових собак. Вони йдуть на пенсію тоді, коли настає біологічна старість - орієнтовно у 8 років. Собаку-пенсіонерку, за правилами, можна віддати комусь із цивільних. Втім кінологи кажуть - найчастіше хвостатий підопічний та її господар протягом служби стають такими близькими друзями, що залишаються разом назавжди.