Новостворений орган замінив собою Комісію "Україна-НАТО" і став символом більш тісних відносин між Києвом та Альянсом.

Експорт українського зерна та агресивні дії росії в Чорному морі - головні теми зустрічі на першому засіданні Ради "Україна-НАТО". Його на прохання офіційного Києва скликав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Коли відбудеться зустріч, хто візьме у ній участь і що це взагалі за орган? Тетяна Логунова - з усіма подробицями.

Раду Україна-НАТО створили менше двох тижнів тому на саміті Альянсу у Вільнюсі. Там відбулося й інавгураційне засідання органу - на рівні лідерів держав-членів Альянсу. Україну представляв президент Володимир Зеленський.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ласкаво просимо на перше засідання Ради Україна-НАТО. Це справді історичний момент, союзники та Україна сидять поруч, як рівні партнери, щоб разом обговорити наше спільне бачення євроатлантичної безпеки. Для мене справжня честь вітати нашого дорогого друга Володимира Зеленського, президента України.

Новостворений орган замінив собою Комісію "Україна-НАТО" і став символом більш тісних відносин між Києвом та Альянсом. В України з'явилося право скликати засідання Ради у разі необхідності провести термінові консультації. При цьому жодна країна не зможе виступити проти. Приміром, Угорщина роками блокувала роботу Комісії "Україна- НАТО" на рівні, вищому за послів. Все через ухвалений ще у 2017-му році закон про освіту. Угорцям не сподобалося, що документ визначив українську обов'язковою мовою навчального процесу. Мовляв це "утиск права закарпатських угорців".

Рада Україна-НАТО, як механізм для кризових консультацій, знадобилася одразу після створення цього органу. Скликати її генсеку НАТО запропонував український президент. Щоб обговорити вихід кремля із зернової угоди, безпекову ситуацію в Чорному морі та ракетні удари по портовій інфраструктурі України, яких завдають росіяни.

Єнс Столтенберг - погодився одразу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я дякую Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за оперативне скликання першого засідання Ради Україна - НАТО. Фактично одразу після нашої вчорашньої розмови була погоджена дата - вже цієї середи відбудеться засідання. Готуємо його змістовним.

Отже, зустріч відбудеться завтра після обіду. Засідання пройде на рівні послів, Альянс представлятиме заступник генерального секретаря Мірча Джоане. Головні теми - альтернативні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країн НАТО - Румунії та Болгарії - і військова допомога Україні для захисту портової інфраструктури.