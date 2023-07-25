споруд. Попередні результати невтішні. Аварійність переправ фіксують ледь не в кожному регіоні. Не виняток - і столиця. В аварійному стані 2 мости. А загалом, за даними Мінінфраструктури, 10 відсотків споруд взагалі - в непридатному стані.

На Кіровоградщині спеціальна комісія проінспектувала стан обласних шляхопроводів. Увагу зосередили на кількох переправах, які потребують капітального ремонту. В якому вони стані? І чи можливий капремонт під час війни? Олена Бринза цікавилась.

Максим Борисенко, молодший науковий співробітник ДП "ДерждорНДІ":

Процес обстеження полягає не лише в свердлінні шпурів і дослідженні. Це взагалі комплексний процес, який на виході являє собою фінальний звіт з обстеження.

З десяток фахівців комісії проводять оглядову інспекцію мостів Кіровоградщини. Визначають клас міцності бетону, стан опор та плит.

Сергій Завгородній, завідувач відділу визначення технічного стану споруд ДП "ДерждорНДІ":

Є дефекти плит будови, тобто руйнування захисного шару бетону, оголона арматура, корозія. На даний момент я можу сказати, що спостерігаються дефекти особливо будови. Там можна дальше пройти, і тут, і елементів проміжних опор, які можна класифікувати до 5 непрацездатного, умовно в народі аварійного стану, що вони потребують догляду.

Фахівці фіксують ступінь корозії металевих частин конструкції.

Володимир Каськів, заступник директора ДП "ДерждорНДІ":

Ми можемо побачити, що корозія ферми дуже значна, при чому на деяких стійках взагалі, бачите, немає, тобто весь метал скорозіював і тримається тільки на поличках.

Кілька мостів у регіоні, за попередніми висновками співробітників "ДерждорНДІ", підпадають під п'ятий технічний стан, тобто є аварійними.

Артем Безуглий, директор ДП "ДерждорНДІ":

На Кіровоградщині працює комісія з перевірки стану мостових споруд, яку очолює віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, ця комісія створена за рішенням НРБО від 23 червня і до цієї комісії було залучено цілий ряд фахівців. Наша мета, головне завдання комісії - це з'ясувати реальний стан мостових споруд і саме головне - напрацювати шляхи вирішення проблемних питань і намітити перспективи розвитку мостових споруд: що треба зробити, щоб їх відновити.

Обстежені аварійні мости перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Та відремонтувати їх вони не в змозі.

Жанна Петрович, перший заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області:

Це питання не одного року, вже воно відкрите на рахунок того, щоб передати права балансоутримувача на Службу відновлення, оскільки в місцевої влади немає і спеціалістів, які безпосередньо займаються мостами і, чесно кажучи, не мають достатнього фінансування. У нас все-таки можливості більші, ми сподіваємось, що нам це вдасться.

Чи можливий капітальний ремонт шляхопроводів під час повномасштабної війни? У Міністерстві відповідають ствердно.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Це залежить наскільки міст важливий на сьогодні для того чи іншого регіону. Якщо ми говоримо, що міст в аварійному стані, він потребує капітального ремонту і без цього мосту регіон не зможе якісно функціонувати і транспортне сполучення буде абсолютно неефективне, то однозначно це буде в пріорітеті, і ми будемо говорити про капітальний ремонт мосту.

Тож уже до кінця цього року планують визначитись не лише із вартістю та об'ємами робіт на переправах області, а й розпочати необхідні тендери.