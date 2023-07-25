З десяти "шахедів" збили половину: Ігнат розповів подробиці нічної атаки (відео) [ Редагувати ]
Цієї ночі ворог атакував ударними безпілотниками іранського виробництва "шахед" у трьох областях на півночі України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
Близько десяти безпілотників було зафіксовано - інформація уточнюється. Близько половини - до п'яти - знищено різними засобами ураження.
Складна ціль, безпілотник безумовно. Щоразу змінюється напрямок, курс руху. Раніше це був аеродром Сєща (Брянська область рф - реж.), а зараз з Курської області запускають. Так само почали запускати з полігону Чауда з окупованого Криму, а не лише з Приморсько-Ахтарська. Противник буде шукати будь-які шляхи та методи, щоб якомога далі БпЛА, якомога ефективніше, доходила до своїх цілей. Наше завдання усе це прораховувати, з'ясовувати і головне, знищувати.
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