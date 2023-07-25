До 60 снарядів за добу випускає ворог по Нікопольщині: як живуть люди під обстрілами

росіяни руйнують житлові будинки, а віднедавна - намагаються зашкодити ще й відновленню централізованого водопостачання. Та після кожного прильоту місцеві намагаються відновити житло, а чиновники все ж обіцяють забезпечити громаду водою.