Чи є шанси реанімувати зернову угоду? Вже минув тиждень від тоді, як росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Чи є інші варіанти експорту українського збіжжя?

Думки та прогнози британських адміралів і військових експертів в сюжеті міжнародної оглядачки Світлани Чернецької.

Зернова угода вважалася найбільшим дипломатичним проривом з часу повномасштабного вторгнення росії. Але пропрацювала вона лише рік. І в останні місяці була вже на останньому подихові. Страшенні затримки з інспекціями та простій коштували нашим зерновикам близько мільярда доларів.

Західні аналітики кажуть, що зернова угода залишилася для Москви одним із небагатьох важелів впливу на Захід. Тож попри приречення країн третього світу на голод, вона не гребує ним скористатися. А ще вкотре демонструє, що військовим терором хоче вирішити свої економічні проблеми.

Роберт Фокс, редактор відділу оборони газети Evening Standard:

Це ознака відчаю. росія хоче експортувати своє зерно і свої добрива, особливо на схід, до Африки, і ще вони хочуть повернутися до міжнародної банківської системи СВІФТ. Іншими словами, вони кажуть, західні санкції дійсно роблять нам боляче у торгівельному та банківському секторах

Найбільша увага експертів прикута до Туреччини. Вона одна із гаранток зернової угоди і має з неї фінансову вигоду - отримує портові збори. Крім того, країна має політичний вплив на Кремль. Також є шанс, що в ситуацію втрутиться і Китай. Туди йшла третина українського експорту зерна. Пекін має свої важелі впливу на москву.

Марк Лоукок, заступник Генсека ООН з гуманітарних питань:

Одна із причин, чому ця угода взагалі запрацювала, тому що росіяни були під великим тиском країн як Туреччина, країн Ближнього Сходу та Африки. А тепер росіяни трохи злі на турків через кілька останніх дій, як то згода на приєднання Швеції до НАТО, випуск з країни українських солдатів з Маріуполя, і таким чином росія показує , що незадоволена цим. І я боюся, що через бомбардування складів, погрози судноплавству у Чорному морі, я не маю оптимізму, що цю угоду можна врятувати цього разу.

Українські зерновики бачать вирішення цієї проблеми - у військовому супроводі танкерів. Але навряд чи та ж Туреччина надасть для цього свій морський флот. Іще один варіант вирішення пропонує британський контр-адмірал Кріс Перрі. Він бере випадок з історії, коли у 1980-х США почали встановлювати свої прапори на кувейтські танкери, щоби їх не перехоплював Іран.

Кріс Перрі, контр-адмірал Королівських військово-морських сил Великої Британії у відставці:

Звичайно, іранці вирішили не атакувати кораблі під американським прапором, бо ж їх захищають американські воєнні кораблі. Отже це варіант - встановлювати прапори інших країн і кинути такий виклик росії - ану чи наважиться атакувати їх чи перехоплювати.

За рік дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн пшениці та кукурудзи. І встигла налагодити альтернативні шляхи - залізницею, автотранспортом та річковими портами Дунаю. Втім, вони обробляють значно менші обсяги і значно дорожчі у використанні. Тим часом, сезон жнив вже розпочався і до експорту цього року буде готово щонайменше 50 млн тонн зерна.