"Звичайними засобами ППО збити неможливо": Ігнат розповів про модернізовані російські ракети (відео) [ Редагувати ]
Росіяни навчилися модернізувати свої старі радянські ракети. Так на технічній базі ракети Х-22 у рф створили відносно нові ракети Х-32, а на основі Х-55 - Х-555. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
Всі ракети, які є сьогодні на озброєнні, вони можуть модернізуватися. Створюється на її базі інший новіший тип ракети. Тобто технічна документація зберігається, і створюється нова ракета. Як от ракета Х-32, яка має збільшену дальність, збільшену, можливо, точність. Все що новіше, воно мало б бути кращим. Як у випадку ракета Х-55 стає ракетою Х-555. І одна з найновіших - це Х-101, яку сьогодні окупанти мають на озброєнні.
Речник Повітряних сил підтвердив, що морські ракети "Онікс" і Х-22 складніше збивати силам ППО.
Складніше в тому, що ракета притискається до води. На старті вона здіймається понад 10 тисяч метрів, якщо з берегового комплексу "Бастіон" запуск, і летить до своєї цілі. Чим вище вона летить, тим далі вона полетить... Якщо ж вона буде одразу притискатись до землі, то дистанція скоротиться удвічі. Тобто на висоті це може бути 600 км, а якщо буде летіти 10-15 метрів над водою, це буде до 300 км. Така дальність застосування цієї ракети.
Класика застосування яка: частину траекторії летить високо, тобто долає половину свого шляху, перед заходом на ціль, заходячи в зону ураження ППО, опускається нижче до води - 10-15 метрів, що ускладнює її виявлення і збиття. Її звичайними засобами протиповітряної оборони збити неможливо на такій висоті.
Основне призначення ракет "Онікс" - знищення надводних цілей, тобто кораблів супротивника, але по береговій зоні вони не вперше їх застосовують. Їх застосовують менше, саме тому вони менше попадають у зведення. Виробництво ракет "Онікс" не таке широке як інших ракет, їх застосовують менше і лише по прибережній зоні. Тобто Миколаївщина та Одещина.
Х-22 також створювалась саме для знищення морських авіаносних груп, але ж вони теж застосовують по Кременчуцьких торгових центрах, по житлових будинках у Дніпрі і таке інше..
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