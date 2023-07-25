Бавовна знову гуляє по росії. Дрони вже втретє вдарили по Москві. Останній раз це було два місяці тому. Схоже, ціллю були об'єкти Міноборони та військової розвідки армії рф. Крім того, під черговий удар потрапили армійські склади в тимчасово окупованому Криму та Донецьку. Подробиці - далі.

Москва, ранок. Качинообразні безпілотники пролітають небом російської столиці. Потім вибухи. Налякані росіяни кажуть, що нічого не чули. Майже. При цьому дороги перекриті - повсюду силовики.

Ті, хто посміліше - розповідають більш правдиво, що саме вони побачили і почули.

- Я спала, и проснулась от взрыва. Просто начало все трясти - ощущение просто будто этот дом рухнул. Смотрю в окно - а я живу со стороны где меньше всего повреждений. Думаю странно - ущерба мало, ну не мало...но ущерба чуть-чуть...ну не чуть-чуть это страшно...но по сравнению со взрывом. И потом я в интернете увидела разрушения - и мы пошли посмотреть разрушения.

Поряд знаходилися будівлі міноборони рф. В мерії Москви оприлюднюють заяву по удару двома безпілотниками по нежилим будівлям. Потім просинається Міноборони рф - і уточнює. Безпілотники примусив впасти легендарний російський РЄБ. Втрат, звісно, нема. Пояснювати чому безпілотники ніби то перехопили аж над самою Москвою, а не десь в полях - в Міноборони не стали.

Тимчасово окупований Крим. Джанкойський район. Прильот по військових складах. Вибухає так, що окупаційна адміністрація починає евакуацію сіл в радіусі п'яти кілометрів.

Крім того, зʼявилися супутникові фото аеродрому "Октябрське" в центрі Криму. Колись закинутий - він знову став використовуватись росіянами. Прилітало і по обʼєктах росіян в тимчасово окупованому Донецьку.