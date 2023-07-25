В окопах теж бувають домашні улюбленці. Собаки, коти, дикі тварини та навіть ворон. "Мавік" так бійці бригади назвали пернатого, якого підібрали ще пташеням, вигодували і поставили на крило. Мавік із бійцями живе вже кілька місяців фактично на лінії зіткнення на Харківщині. До себе ворон не підпускає, але ніколи не втратить момент щось поцупити! Про дружбу бійців і птаха - в сюжеті.

Військовий на псевдо "Стоматолог" показує нехитрий побут бійців на позиції. Звідси до ворожих окопів - не більше кілометра.

Позивний "Стоматолог", боєць 113 батальйону Територіальної оборони:

Це у нас кухня наша. Ну, як воно по-армійськи все. Бо треба, щоб БК було під дахом. Там у нас буржуєчка, на випадок дощу там і просушиться. Взимку вона дуже необхідна.

За простінком - живуть шестеро кошенят.

Це одна кішка, потім ще одна кішка там по бліндажам з кошенятами, там кіт. Вони спочатку всі були трошки дикуваті. Тільки оцю - ми мамка її звем, т.щ. це вже не перший виводок у неї при нас. Ну і постійно їх всіх годуємо, т.щ. вони ж не винуваті, що залишилися без домівки.

Та коти - ще не все господарство військових. Неподалік позицій бійці підібрали пташеня ворона. І вигодували.

- Іди сюда, іди сюда. На руки нє, він до себе не підпускає. Хіба що коли зовсім спокійний, можна його погладить.

Позивний "Майор", боєць 113 батальйону Територіальної оборони:

Знайшли десь в березні місяці. На цьому ж полі, біля позицій. Ну літать почав десь з місяць назад. Так тільки скакав. Ну його по землі не доженеш. Коли біжить, то без варіантів. Дуже швидкий і прудкий.

Птаха кличуть Мавіком, бо ж як по-іншому на фронті називати того, хто вміє літати - сміються бійці. Тільки на відміну від дрона, ворон Мавік - геть некерований і норовливий.

Позивний "Майор", боєць 113 батальйону Територіальної оборони:

Ну його поки що не получається взагалі зробить речі, які ми хочемо, щоб він робив. Щоб не чіпав, саме головне, не чіпав особистих речей. Він розтаскує все, тільки залишаєш, і потім можеш довго шукать. Телефони, запальнички, цигарки. Чай, каву, все зносить з стола. Що погано тримається, оце витягує все.

Мавік може витягти з кишені й заховати будь-що, кажуть бійці.

І за секунду пернатий улюбленець може влаштувати на позиції повний гармидер.

Позивний "Стоматолог", боєць 113 батальйону Територіальної оборони:

З ним… немає зовсім ніякої можливості навіть помитися, з себе шкарпетки знімаєш, кладеш біля себе, все, через хвилину вона вже зі шкарпеткою ця птиця летить, і це реально треш.

Та Мавіка все одно тут люблять, чекають, доки прилетить. І готують улюблений смаколик - сосиску.

За палець може так ухватить добряче, що і шрам залишиться.

Військовим справам навчати ворона бійці не планують. Хоч і польотні характеристики в нього, жартують, аж надто гарні.

Його зараз навчити уже, мабуть, запізно, якщо навчати його, тут треба було з самого рання. Ну я кажу, що на мене вік у нього інтелект приблизно там півтора - дворічної дитини.

Із іншими птахами, розказують бійці, Мавік перекликається. Але до них не летить. Мабуть, звик уже до людей. Якщо бійці переїздитимуть на інші позиції, Мавіка, кажуть, взяти з собою не зможуть. Швидше за все, віддадуть до екопарку.