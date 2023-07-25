"Бавовни" у росії та на окупованих нею територіях ставатиме більше. Вибухи та диверсії на військових об'єктах країни-агресора триватимуть, доки вона не забереться з України. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов, коментуючи вибухи в окупованому Криму.

Все те, що порушує логістику ворога, все те, що зменшує запаси БК (бойовий комплект - ред.), підриває або затримує можливість його постачання, це все допомагає нашим бійцям на передовій. Кожна бомба, яка не впала, не розірвалась, на голови наших бійців - це добра новина і врятовані життя. Тому, коли палають склади БК, вибухають склади на тимчасово окупованих територіях, які окупанти використовують для постачання смертоносних озброєнь, з метою нищити наших мирних громадян, нашу мирну інфраструктуру, наших захисників, це все допомагає і використовується Силами оборони для нейтралізації та нищення ворога і звільнення наших територій.