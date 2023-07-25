Запорізька АЕС знов у центрі уваги. Український уряд просить західних партнерів запровадити санкції проти російської ядерної галузі -- і вважає їх реальним інструментом, який змусить москву повернутися за стіл переговорів для домовленостей щодо деокупації станції. А вітчизняні та західні експерти кажуть, що загроза нікуди не ділася, що ситуація - більш ніж тривожна, що ЗАЕС може стати другою "Фукусімою". Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав всі думки.

Тиждень, що минув, приніс багато тривожних повідомлень щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Українська військова розвідка заявляла, що москва все ще не відмовилась від планів теракту на станції, а лише відклала їх. Енергетики - схвильовані, бо український персонал АЕС відмовлявся працювати на росію. Тож рф завезла на об'єкт працівників Росенергоатому - тобто новеньких, які не дуже-то і тямлять у специфіці української станції.

МАГАТЕ повідомляла, що інспектори агентства так і не отримали доступ на дах АЕС, який, за даними, які мають у Києві, може бути замінованим… Але і це ще не все - екс-міністр екології України Юрій Костенко, який тримає руку на пульсі, оскільки постійно на зв'язку із проукраїнські налаштованими співробітниками АЕС, впевнений, що небезпеку применшують.

Юрій Костенко, міністр охорони довкілля України (1992-1994, 1995-1998):

У вас є досвід ліквідації ядерних аварій і катастроф? У країні, яка воює? Такого досвіду ніде у світі немає і не було. І тому стверджувати, що Запорізька атомна станція знаходиться у безпеці - я можу абсолютно відповідально заявити: це повторення тез Кремля.

Серед можливих загрозливих варіантів розвитку подій Костенко якраз і називає "сценарій Фукусіми" - вибухах 2011-го на японській АЕС, які тоді не змогли передбачити.

Коли внаслідок припинення охолодження активно виділяється водень, змішуючись з киснем, утворюється вибухова суміш, яка розносить оті надпотужні споруди над реакторами. Герметичні оболонки як куряче яйце розлітаються від такого потужного вибуху. Це найгірший сценарій, який можливий і який можливо повторити на Запорізькій атомній станції.

Тому еколог і вимагає тиснути на москву. Мовляв, коли Кремль погрожував задіяти ядерну зброю на українському фронті, то Захід одразу заявив про наслідки, і це стримало росію. Так само, каже, діяти треба і зараз: наперед заявити про ціну для кремля і особисто путіна.

Тоді ж знайшлися аргументи у військових експертів, у політиків, якими вони примусили путіна відмовитися від цієї божевільної ідеї. Я абсолютно впевнений, що сьогодні настав час зробити точно такі ж попередження путіну про наслідки, в тому числі й персональні для нього, якщо він наважиться на ядерну аварію, на мирному атомному об'єкті.

Аналогічні меседжі - про необхідність вже зараз заявити про покарання для москви, якщо на атомній станції станеться будь-що позаштатне, лунають і з іншого боку океану. Генерал Ходжес, наприклад, каже про необхідність створити поіменний перелік всіх росіян, які мають відношення до захопленого атомного об'єкту - від чиновників, до тих, хто зараз взяв на себе керівництво АЕС. Щоб не лише у Кремлі, але і на місці знали - якщо щось станеться - відповідати їм, прізвища відомі.

Бен Ходжес, екс-командувач армії США у Європі:

По всьому ланцюжку має бути відповідальність - від російського командира на місці, і аж до самого верху. Всі вони мають знати - відповідатимуть! У них постійно у грудях повинно давати від розуміння - про них особисто все відомо міжнародній спільноті. І якщо там щось станеться - їх всіх притягнуть. Я навіть виступаю за публікацію їхніх імен і фотографій, щоб ми всі знали, хто насправді несе відповідальність.

Так само Ходжес радить добиватися, аби Білий дім вже зараз цілком офіційно заявив про наслідки для росії як держави. Бо це тільки здається, що всі санкції вже запровадили і немає чим погрожувати.

Президент США має особисто заявити: якщо щось трапиться, якщо станеться катастрофа, то будуть катастрофічні наслідки для росії. Якщо вони це зроблять, то заплатять величезну ціну.

Як командувач, який за десятиліття військової кар'єри організовував не один контрнаступ, генерал дає і прогноз щодо особливостей просування українських військ у цьому напрямку - зважаючи на необхідність бути обережними під час проведення бойових дій в районі станції.

Я очікую, що будуть спроби українців ізолювати атомну електростанцію, відрізати її від будь-яких інших російських сил. А потім дати росіянам можливість залишити АЕС. Сказати: дивіться, вам не потрібно тут помирати. Ви можете залишити об'єкт. Або йдіть, або здавайтеся. І вам не потрібно повертатися в росію, якщо ви цього не хочете. Але ЗАЕС таким чином можна ізолювати, і Україна матиме зовнішній контроль. Я сподіваюся, що це стане частиною загального плану. Так, тут питання - наскільки українці готові ризикувати. Бо ніхто не хоче загострення, використання артилерії, мінометів, ракет чи будь-чого іншого на АЕС чи навколо неї.

Що ж до ситуації в цілому, то Ходжес все також оптимістичний щодо майбутніх результатів українського контрнаступу. І підтверджує свій прогноз щодо можливості повернути Крим. Але це не станеться саме по собі - є передумови.