На сотні мільйонів доларів і зовсім непублічно - росія імпортує з Китаю амуніцію. Про це написали у виданні "Політіко". До прикладу, безпілотників у Пекіна москва закупила на понад 100 мільйонів доларів. І це в 30 разів більше, ніж Україна. Що ж іще експортує Піднебесна та чи можливо це заблокувати - розбиралася Ольга Жидецька.

Сотні тисяч бронежилетів, касок, спецматеріали для виготовлення броні, тепловізори та дрони. Усе це великими партіями, достатніми, щоби спорядити цілу армію, у Китаї замовляють російські фірми-одноденки.

Журналісти "Політико" переглянули митні звіти і дійшли висновку - попри західні санкції за 17 місяців війни, КНР відчутно наростила постачання товарів подвійного призначення до рф.

Зокрема, вони проаналізували, як з 2021-го змінилася структура експорту за окремими товарними позиціями до Росії та України. Цифри вражають.

росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів - у 30 разів більше, ніж Україна. А от постачання до росії спецкераміки, що використовується в бронежилетах, зросло на 69 відсотків - до понад 225 мільйонів доларів, тоді як продажі в Україну впали на 61 відсоток - лише до 5 мільйонів. Вражаюче підскочив і експорт тепловізорів - більш ніж упʼятеро - на загальну суму понад 105 мільйонів, тоді як в Україну надійшло такого товару лише на 3,5 мільйони доларів.

І це не перші свідчення того, що попри задекларований нейтралітет, Пекін, таки підтримує москву військовими товарами. У березні те саме "Політіко" довело - китайські компанії, зокрема й афільовані з державою, продали щонайменше тисячу гвинтівок в росію.

Юридично вони пройшли як цивільні мисливські рушниці. Відверто армійські товари китайці завуальовано називають приміром "спорядженням для страйкболу чи туризму".

Чи є змога зачинити цей велетенський китайський воєнторг?

Держсекретар США, Ентоні Блінкен намагався вплинути на уряд КНР, аби той остаточно не став на сторону рф. Приїхав навіть до Піднебесної. Це був перший офіційний візит американського чиновника до Китаю за останні п'ять років.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Те, що Китай говорив останніми тижнями і неодноразово казав не тільки нам, але й багатьом іншим країнам, які висловлювали це занепокоєння, що він не надає і не надаватиме летальну військову допомогу росії для використання в Україні.

На компанії, що продали росії гвинтівки, наклали санкції. Однак спинити потік нелетального військового експорту складно.

Тарас Загородній, політолог:

Особливо якщо там немає американських наприклад компонентів. Якщо вони роблять дрони, наприклад китайського виробництва і вони не підпадають під заброну експортного контролю Сполучених Штатів Америки, з цим нічого зробити неможливо. Тому що по документах це цивільна продукція. Те саме стосується і бронежилетів.

Співрозмовники авторів розслідування "Політико"- теж скептичні з приводу можливості вплинути на Китай. Піднебесна пристосовується, шукає лазівки для обходу санкцій.

Тарас Загородній, політолог:

Вони роблять отакі от речі, через треті країни, якщо там потрібні напівпроводники, вони екпортують. От це можна зупинити, отам нещодавно Мальдіви побачили, що там екпортують. Але це тільки пост-фактум можна побачити, що це робиться. Звичайно, що має бути санкційна політика у даному випадку, Україна теж повинна проявляти активність. Але ми повинні розуміти одну просту річ - ми повинні арощувати своє виробництво.

Реакції на розслідування з боку ЄС та США поки не було. Однак на Заході давно обговорюють, як зробити вторинні санкції ефективнішими та змусити компаній відповідальніше обрати торговельних партнерів. Адже компонети європейських виробників дедалі частіше знаходять у застосованій росіянами зброї.