На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці обвалу мосту через річку Тересва. Туди вже привезли чотири мостові секції та інженерну техніку. Адже зараз рух мостом закритий і усі автівки їдуть в обїзд. Водночас стала відома попередня причина аварії шляхопроводу.

Про причини руйнування мосту і ситуацію на місті обвалу - розкажуть наші кореспонденти.

Перевантаження - попередня причина обвалу трьох секцій мосту через річку Тересва.

На офіційній сторінці Агенства відновлення, оприлюднили інформацію, що вантажівка з піском вагою пона 45 тонн перевищила допустиму норму у 7 разів. А ще й додалася вага легковика. Міст, якому 66 років, - аварійний. Жодного разу капітально не ремонтувався. На місці події цілу ніч працювали усі служби.

Очільник Закарпатської ОВА у своєму Телеграм-каналі доповідає - наразі працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури визначають обсяги ремонту моста. Першочергово надали медичну допомогу постраждалим.

Наталія Батир, речниця ГУ ДСНС у Закарпатській обл.:

Внаслідок події постраждало 5 осіб, серед них 2 дітей та одна неповнолітня, одна жінка-водійка легковика у важкому стані, за її життя борються медики. Щодо дітей - значних ушкоджень не зазнали, однак перебувають під наглядом лікарів і будуть знаходитися у Тячівській районній лікарні. Водій вантажівки не постраждав.

ДСНС розгорнула оперативний штаб - там працюють рятувальники, дорожники, поліцейські та медики.

Наталія Батир, речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області:

Проведено засідання на місці оперативного штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під головуванням голови ОВА. Прийнято рішення про встановлення тимчасового мосту - чи то наплавного чи з механізований - зараз вирішують.

Наразі інженери обстежуть берегову смугу, аби забезпечити тимчасову переправу для легкових та вантажних машин. А поки рух направлено у об'їзд - це 35 кілометрів.