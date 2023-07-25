На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці обвалу мосту через річку Тересва [ Редагувати ]
На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці обвалу мосту через річку Тересва. Туди вже привезли чотири мостові секції та інженерну техніку. Адже зараз рух мостом закритий і усі автівки їдуть в обїзд. Водночас стала відома попередня причина аварії шляхопроводу.
Про причини руйнування мосту і ситуацію на місті обвалу - розкажуть наші кореспонденти.
Перевантаження - попередня причина обвалу трьох секцій мосту через річку Тересва.
На офіційній сторінці Агенства відновлення, оприлюднили інформацію, що вантажівка з піском вагою пона 45 тонн перевищила допустиму норму у 7 разів. А ще й додалася вага легковика. Міст, якому 66 років, - аварійний. Жодного разу капітально не ремонтувався. На місці події цілу ніч працювали усі служби.
Очільник Закарпатської ОВА у своєму Телеграм-каналі доповідає - наразі працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури визначають обсяги ремонту моста. Першочергово надали медичну допомогу постраждалим.
Наталія Батир, речниця ГУ ДСНС у Закарпатській обл.:
Внаслідок події постраждало 5 осіб, серед них 2 дітей та одна неповнолітня, одна жінка-водійка легковика у важкому стані, за її життя борються медики. Щодо дітей - значних ушкоджень не зазнали, однак перебувають під наглядом лікарів і будуть знаходитися у Тячівській районній лікарні. Водій вантажівки не постраждав.
ДСНС розгорнула оперативний штаб - там працюють рятувальники, дорожники, поліцейські та медики.
Наталія Батир, речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області:
Проведено засідання на місці оперативного штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під головуванням голови ОВА. Прийнято рішення про встановлення тимчасового мосту - чи то наплавного чи з механізований - зараз вирішують.
Наразі інженери обстежуть берегову смугу, аби забезпечити тимчасову переправу для легкових та вантажних машин. А поки рух направлено у об'їзд - це 35 кілометрів.
по темі
На Кіровоградщині спеціальна комісія проінспектувала стан обласних шляхопроводів. Увагу зосередили на кількох переправах, які потребують капітального ремонту. В якому вони стані? І чи можливий капремонт під час війни? Олена Бринза цікавилась.
У понеділок, 24 липня, обвалився міст у Тячівському районі у Закарпатській області
Інспектувати споруди почали зі столиці. Натепер ревізори дійшли до Житомира та Рівного. Що побачила комісія - розкажемо далі.
Негода вирувала надвечір 19 липня. У результаті - повалені дерева, обірвані електролінії, підтоплені дворогосподарства та вулиці. Осередок припав на обласний центр. Яка ситуація наразі в Ужгороді та області - знає Ірина Ковальчук.
За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, 10 відсотків мостів в аварійному стані. Якого висновку комісія дійшла щодо столичних переправ і чи безпечні вони? Євген Бригар розповість.
В Україні є 28 тисяч мостових споруд, з них 10% знаходяться в аварійному стану. У Києві ця цифра вища - 15%. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач