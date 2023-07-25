"Україна потребує термінового посилення ППО ": Зеленський провів розмову з Ріші Сунаком [ Редагувати ]
У вівторок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи.
Сказав про це під час розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і розповів про щоденні намагання росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу.
"Обговорили подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій, актуальні оборонні потреби України", - сказав він.
Відзначили з Ріші Сунаком ухвалення "Групою 7" Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі.
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