У вівторок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Сказав про це під час розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і розповів про щоденні намагання росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу.

"Обговорили подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій, актуальні оборонні потреби України", - сказав він.