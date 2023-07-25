Успіхи в районі Старомайського та Андріївки. Сили оборони продовжують тиснути на противника біля Бахмуту. Запеклі бої тривають і на Авдіївському напрямку. Авіація та артилерія росіян щільно вкриває вогнем позиції наших захисників. Ворог не припиняє спроб оточити місто.

У запеклих боях українським військовим доводиться стримувати штурм за штурмом. Наш воєнкор Станіслав Кухарчук побував на передовій там.

Авдіївський напрям. Важкі бої тут не припиняються ось вже півтора року. Взяти місто штурмом росіянам так і не вдалось, тому зараз вони намагаються його оточити. На одній із ділянок неподалік села Піски стримує ворога 53 бригада імені Володимира Мономаха.

Артилерія і наша, і ворожа тут просто не змовкає. Прикриваючись її вогнем, російська піхота постійно іде на штурм. Навколишні поля та села просто жахають кількістю вирв та руйнуваннями.

На цих кадрах з безпілотника - черговий штурм росіян. Він, як і всі попередні, для ворога завершився невдачею … Піхоту та техніку наші хлопці навіть не підпустили до позицій, а знищили ще на підході.

Ось так, за допомогою дронів, бійці 53 бригади вишукують місця скупчення росіян. Для подальших штурмів вони малими групами заходять у зруйновані ними ж села і в підвалах та норах чекають команду на висування. Мета ворога для Олександра абсолютно зрозуміла. Зараз його підрозділ робить усе можливе, аби зірвати плани росіян.

Олександр - офіцер 53 ОМБР імені князя Володимира Мономаха:

У них задача - выйти на высоты и забрать Северное, Тоненькое, Бердичи …контролировать господствующие дороги подвоза, логистику перекрыть нам и все. Для того, чтоб отрезать Авдеевку, взять ее в клещи, если они выходят на Бердичи, они берут ее в подкову.

Саме звичайні цивільні дрони зараз - очі і головна бойова одиниця наших оборонців. Офіцер із нетиповою для військового зовнішністю та позивним Ірландець керує ротою ударних безпілотників. Такі підрозділи у лавах ЗСУ створили відносно недавно. Але їхнє забезпечення і досі тримається на плечах волонтерів… Більшість дронів, або китайські Мавіки, або зібрані вручну ФПВ.

Позивний Ірландець - військовослужбовець 53 ОМБР імені князя Володимира Мономаха:

Все створено на цивільних запчастинах - ми зараз воюємо…ну це, як поставити на пікап кулемет і сказати, що це зенітна установка …ми це робимо не від кращого життя.

Євген вписує координати для ще одного хенд-мейду. Ця саморобна установка "Град" - на базі старого УАЗіка не раз виручала піхоту 53 бригади. Три пускові направляючі для ракет, прицільні та засоби наведення - все зроблено самотужки, але якісно. За влучність бійці навіть прозвали її Смарт-Хаймарс.

Євген - військовослужбовець 53 ОМБР імені князя Володимира Мономаха:

Дуже точна, якщо стріляти по одній …залпом накриваємо сектор, а по одній вже більш-менш точно попадаємо.

Залп, швидка перезарядка, наведення і знову залп.

Окрім точності цю саморобну установку хлопці цінують і за її мобільність. З вогневої машина йде швидко і майже непомітно. Підтримка такої малої артилерії, каже Максим, вкрай необхідна піхоті, адже саме їй на фронті найважче. Ще півтора роки тому чоловік працював у школі вчителем фізкультури і навіть не думав про військову кар'єру. Власне, як і більшість його побратимів, які вже півтора роки стримують російську навалу.

Максим - військовослужбовець 53 ОМБР імені князя Володимира Мономаха:

От, бачите, показала ситуація, що ми рождєни для войни, ми воїни, а вони так думають, що вони не народжені для війни…. Я думаю, що це просто відношення до того, як повинен повести себе чоловік в такій ситуації …ми якось повинні думати, як захищати свою країну, свою родину, своїх близьких.

Ці філософські роздуми Максима раптово обриває рація - перепочити навіть кілька хвилин хлопцям росіяни не дають.

На будь-який рух противника - миттєвий вогонь. Чекати, поки росіяни підуть на новий штурм, на позиціях ніхто не буде.

І така пекельна робота у хлопців 24 на сім - без вихідних і свят. Вони змучені, втомлені, але окрім них захищати країну поки нікому.