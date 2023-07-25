Зеленський змінив склад Ставки [ Редагувати ]
У вівторок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки, звідки вивів колишнього командувача Національної гвардії та ввів новопризначеного Олександра Півненка. Про це свідчить відповідний указ, опублікований на сайті президента.
Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича - командувача Національної гвардії України.
Цим же указом Зеленський прийняв рішення вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Юрія Лебедя.
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