У вівторок, 25 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" психологиня, голова ГО "Вільний вибір" Тетяна Руденко розповіла про те, що є маркером ПТСР.

Коли ми говоримо ветеран - це не дорівнює ПТСР, я дуже наголошую, бо це стигматизує.

При цьому, за її словами, маркером щодо психічного здоровʼя є:

можливість справлятись з буденними справами,

можливість активно вести життя, бути учасником в житті громади,

відчуття, що ви з чимось можете справитись і так далі.

Відповідно, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь, почуваєтесь пригніченим, що є речі, які вам заважають у вигляді різних симптомів: тривоги, депресивної симптоматики, т.д. - це є маркером для того, щоб звертатися за консультацією.

Вона зазначила, що перший місяць після повернення відчувати дискоформорт - це нормально, але якщо це триває більше ніж 2-3 місяці - треба звертатись до фахівців