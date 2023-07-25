ПТСР під час війни: психологиня назвала основні ознаки [ Редагувати ]
У вівторок, 25 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" психологиня, голова ГО "Вільний вибір" Тетяна Руденко розповіла про те, що є маркером ПТСР.
Коли ми говоримо ветеран - це не дорівнює ПТСР, я дуже наголошую, бо це стигматизує.
При цьому, за її словами, маркером щодо психічного здоровʼя є:
- можливість справлятись з буденними справами,
- можливість активно вести життя, бути учасником в житті громади,
- відчуття, що ви з чимось можете справитись і так далі.
Відповідно, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь, почуваєтесь пригніченим, що є речі, які вам заважають у вигляді різних симптомів: тривоги, депресивної симптоматики, т.д. - це є маркером для того, щоб звертатися за консультацією.
Вона зазначила, що перший місяць після повернення відчувати дискоформорт - це нормально, але якщо це триває більше ніж 2-3 місяці - треба звертатись до фахівців
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