"Це ІПСО": у ГУР прокоментували погрози лукашенка й "вагнерівців" на адресу Польщі (відео) [ Редагувати ]
Слова самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка про те, що бійці угруповання ПВК "Вагнер" погрожують вдертися до Польщі, є інформаційно-психологічною операцією для того, щоб привернути увагу до самого білоруського диктатора. У "вагнерівців" немає ані сил, ані засобів, щоб становити реальну загрозу для Польщі чи інших країн НАТО.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов.
Насамперед це інформаційно-психологічна операція для того, щоб привернути увагу і на "вагнерівців", і на Білорусь. Для того, щоб нервувати, дратувати і відтягувати сили і засоби наших партнерів в Європейському союзі і Північноатлантичному альянсі на ситуацію на білоруських кордонах. Але насамперед це ІПСО (інформаційно-психологічна операція - ред.).
Лукашенко говорить багато якихось гучних речей, але зрештою він персонально нікому не загрожує: "Це все "вагнерівці", ось вони прийшли, розмістилися". Зрештою це така гра. Уявити собі, щоб подібні рішення були втілені і життя - це абсолютне самогубство і для цього угруповання і не тільки для нього...
Коли ми говоримо про Польщу, сьогодні це не лише збройні сили Польщі, мова йде про Північноатлантичний альянс. І даний ексцес (вторгнення "вагрерівців" - ред.) був би швидко, ефективно і жорстоко вирішений.
по темі
Жителі села Колпін-Оґродники, що по інший бік кордону, до звуків вибухів не звикли. Та віднедавна подібну канонаду доводиться слухати щодня і практично безперервно. Та, кажуть, нажахані найбільше не цим. А тим, що війна може перекинутися і до них.
ПВК "Вагнер" продовжує "військову присутність в білорусі" за підтримки авторитарного режиму олександра лукашенка
У регіонах, які межують з Білоруссю, продовжують нарощувати систему інженерних загороджень: зводять додаткові протитанкові укріплення та мінують поля. Моя колега Сніжана Сидорук побувала на позиціях тероборони на Волині. Там варту несе бойова бригада з Луганщини.
Росіяни хочуть самостійно продавати зерно до країн Африки, тому вийшли з зернової угоди й обстрілюють українські порти в Чорному морі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов
"Бавовни" у росії та на окупованих нею територіях ставатиме більше. Вибухи та диверсії на військових об'єктах країни-агресора триватимуть, доки вона не забереться з України. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов