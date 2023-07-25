Слова самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка про те, що бійці угруповання ПВК "Вагнер" погрожують вдертися до Польщі, є інформаційно-психологічною операцією для того, щоб привернути увагу до самого білоруського диктатора. У "вагнерівців" немає ані сил, ані засобів, щоб становити реальну загрозу для Польщі чи інших країн НАТО.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов.